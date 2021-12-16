Hollanda teknik direktörü Louis van Gaal: Cebelitarık'la oynamanın bir faydası yok

Louis van Gaal, önümüzdeki yıl bir UEFA Uluslar Ligi maçında ilk kez kulübede yer almaya hazırlanıyor. 70 yaşındaki teknik adam, bu yaz kariyerinde üçüncü kez Hollanda milli takımının başına geçmişti.

Hollanda, Uluslar Ligi 2022/23 sezonunda A Ligi dördüncü grupta Belçika, Polonya ve Galler ile mücadele edecek.

Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Kısa süre önce düşerek kalçasından sakatlanan Van Gaal, Hollanda'nın Dünya Kupası elemelerinde Norveç'le oynadığı maçı tribünden izlemek zorunda kalmıştı.

İyileşme sürecindeki Van Gaal, yardım almadan yürümeye başladığını ve rahatça hareket edebildiğini açıkladı.

Ne söyledi?

Uluslar Ligi'nin formatı hakkında da konuşan Van Gaal, eleme turnuvalarında da benzer bir sisteme geçilmesi önerisinde bulundu.

"Milli takımlar düzeyindeki en iyi turnuva. Bunun sebebi farklı seviyelere bölünmüş olması. Zayıf rakipler yerine üst düzey ülkelerle oynuyoruz. Bu sayede kendi seviyemizi ölçebiliyoruz."

"Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemeleri de bu şekilde olmalı. Cebelitarık gibi ülkelerle oynamanın bize bir faydası yok."

Hollanda, Haziran ve Eylül aylarında iki kez, dünya sıralamasında ilk basamakta yer alan Belçika'yla karşı karşıya gelecek.

"Belçika'yla eşleşmemiz harika oldu. Futbolcuyken orada oynamıştım. Kaliteli bir kadroya ve iyi bir sisteme sahipler."

Hazırlık maçlarını ciddiye alıyor

Hollanda, Uluslar Ligi'nde yeni sezona Mart ayında yapacağı dostluk maçlarıyla hazırlanacak. Van Gaal, bu maçlarda da ciddi rakiplerle oynamak istiyor.

"Güçlü rakiplere karşı seviyemizi ölçmemiz gerek. Farklı kültürlerden takımlara karşı oynamak istiyoruz. Bir Güney Amerika takımı Almanya'ya göre çok farklı. Bu konu üstünde çalışıyoruz, ama covid ve FIFA işimizi biraz zorlaştırıyor."

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