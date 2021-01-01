Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer'dan Türkiye'ye övgü

Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü, Türkiye'de önemli futbolcuların ve yıldız ayakların olduğunu söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak olan Hollanda'da, teknik direktör Frank de Boer maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

De Boer, A Milli Takım'ın iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

Bundesliga ekibi Wolfsburg'da forma giyen Hollandalı santrfor Wout Weghorst'un kadroya alınmaması çok tartışılmıştı. 50 yaşındaki teknik direktör, bu konuyla ilgili şunu söyledi:

"Wout Weghorst ile birlikte iyi işler yaptık. Bir karar verdik ve Wout Weghorst şu an aramızda değil. En zor kararımdı. Koronavirüse ilgili her ülke sorun yaşıyor. Pek fazla antrenman yapamıyorsunuz, analizlerle bir karar vermek zorundasınız."

"Türkiye'de iyi oyuncular var"

Frank de Boer, A Milli Futbol Takımı'nın kadro zenginliğine ve bireysel yeteneklerine dikkat çekti:

"Türkiye iyi oyunculardan oluşan bir ülke. Türkiye'de şu an iyi oyuncular var. Özellikle Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsedebiliriz. Onun dışında da çok iyi oyuncuları var. Türkiye'de 6 ay oynadım, orada harika taraftarlar gördüm.

Türkiye'nin şu an taraftarsız oynayacak olması, onlar için dezavantaj olabilir. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin muhteşem kitleleri var."

Hollanda Milli Takımı'nın başına 2020'nin eylül ayında geçen 50 yaşındaki teknik direktör, bir hazırlık maçı dört de UEFA Uluslar Ligi karşılaşması olmak üzere toplamda 5 maçta takımı yönetti.

Hollanda, Frank de Boer yönetiminde söz konusu 5 mücadelede iki galibiyet, üç beraberlik aldı.

Frank de Boer hangi takımda oynadı?

Hollandalı eski stoper, 2003 yılında Barcelona'dan Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılılarda 23 maça çıkan Frank de Boer, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

Galatasaray, Frank de Boer'un kadroda olduğu 2003-2004 sezonunda ligde 5 maçı gol yemeden tamamlamıştı.

Türkiye ile Hollanda, 24 Mart saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.