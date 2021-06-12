Hollanda teknik direktörü Frank de Boer’a uçakla 4-3-3 mesajı

Euro 2020 hazırlıklarını sürdüren Hollanda'nın antrenman tesisi ilginç bir olaya sahne oldu.

Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçını 13 Haziran’da Ukrayna ile oynayacak olan Hollanda’da sistem tartışması sürüyor.

Hollanda’nın antrenman yaptığı tesisin üzerinden uçak geçiren taraftarlar, teknik direktör Frank de Boer’a mesaj gönderdi.

Uçağın kuyruğun asılı pankartta, “Frank, sadece 4-3-3” yazısı yer aldı.

Taraftarlar bu mesajla, 3-5-2 ısrarını sürdüren De Boer’a kararından vazgeçmesi için çağrıda bulundu.

Konuyla ilgili görüşü sorulan De Boer, esprili bir yanıt verdi.

“Ben de bir uçak kiraladım. Üzerinde ‘Tavsiye için teşekkürler, ama sistem 3-5-2’ yazıyor.”

De Boer ayrıca, Hollanda’nın turnuvadaki birinci kalecisinin, Ajax forması giyen 38 yaşındaki Maarten Stekelenburg olacağını açıkladı.

Beklentilerin altında kaldı

Ronald Koeman’ın yerine milli takımın başına geçen Frank de Boer, göreve geldiği günden bu yana alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin odağında.

De Boer, Hollanda'nın başındaki ilk dört maçından galibiyet çıkaramayan ilk teknik adam olmuştu.

Hollanda’nın hazırlık maçında İskoçya ile 2-2 berabere kalması, klasikleşen 4-3-3 dizilişine dönülmesi yönündeki sesleri iyice yükseltti.

Portakallar, Euro 2020 öncesindeki son hazırlık maçında ise Gürcistan’ı 3-0 mağlup etti.

Hollanda, Ukrayna karşısında savunmanın önemli ismi De Ligt’ten sakatlığı nedeniyle faydalanamayacak. Juventuslu oyuncunun Kuzey Makedonya ve Avusturya karşısında takımdaki yerini alması bekleniyor.

Daha fazlası için:

Erling Haaland transferinde kritik gelişme

Deschamps: Taraftarlar çoktan şampiyon olmuşuz gibi düşünüyorlar

Benzema idolünü açıkladı