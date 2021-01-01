Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer: Türkiye şanslıydı

50 yaşındaki antrenör, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şansın A Milli Takım'ın yanında olduğunu vurguladı.

Türkiye'ye 4-2 kaybeden Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktör Frand de Boer, futbol şansının Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.

50 yaşındaki antrenör, aynı zamanda takımının oyunundan çok da memnun olmadığını vurguladı.

Frank de Boer ne söyledi?

Hollandalı teknik direktör, karşılaşma sonrası şunları söyledi:

"2-0, 3-0 geriye düştüğünüz zaman biraz daha agresif oynamanız gerekiyor. 3-0'dan sonra biraz karakter göstererek oynadık, farkı bire indirip devam edip maçı kazanabilirdik diye düşündük ama olmadı.

Türkiye, ilk yarıda yaptığı gibi ikinci yarıda da ilk gelişinde golü buldu. Biz çok iyi fırsatlar da bulduk. Malen ile ceza sahasında bir fırsat bulduk ama olmadı.

Türkiye savunmada çok kompatk ve agresif oynadı, aralara çok giremedik. De Ligt'in sayılmayan golü, bence goldü.

Türkiye şanslıydı, bu akşam şans bize gülmedi. Ama oyunumuz da en iyisi değildi.

Eksik oyuncularımız da vardı ama bu bir bahane değil."

Frank de Boer'un Hollanda performansı

Hollanda Milli Takımı'nın başına 2020'nin eylül ayında geçen 50 yaşındaki teknik direktör, bir hazırlık maçı, dört, UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ve bir de Dünya Kupası elemesi maçı olmak üzere toplamda 6 maçta takımı yönetti.

Hollanda, Frank de Boer yönetiminde söz konusu 6 mücadelede iki galibiyet, üç beraberlik bir de mağlubiyet aldı.

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenerek, 50 yaşındaki teknik direktöre takımının başındaki ilk mağlubiyetini tattırdı.