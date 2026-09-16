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UEFA Nations League A
team-logoHollanda
Philips Stadion
team-logoSırbistan
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Hollanda - Sırbistan biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
UEFA Nations League A
Hollanda
Sırbistan

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi A'da Sırbistan ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Hollanda, 4 Ekim 2026'da Eindhoven'daki Philips Stadion'da yüksek önem taşıyan bir UEFA Uluslar Ligi maçında Sırbistan'ı ağırlıyor. Bu dikkat çekici eşleşme, grup sıralamasında kritik puanları almak isteyen Avrupa'nın üst düzey iki milli takımını karşı karşıya getiriyor.

GOAL, Philips Stadion'da yerinizi ayırtmanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm önemli detayları sunuyor. Biletleri nereden satın alabileceğinizi, fiyat seçeneklerini ve rezervasyonunuzu bugün nasıl tamamlayabileceğinizi öğrenin.

Hollanda-Sırbistan UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Hollanda-Sırbistan maçı Eindhoven'daki Philips Stadion'da başlayacak, ancak bu karşılaşma için resmi yayın bilgisi şu anda mevcut değil.

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UEFA Nations League A - Hafta 4
Philips Stadion

Hollanda-Sırbistan biletleri nereden alınır?

Resmi maç biletleri, Hollanda'nın iç sahadaki milli maçları için birincil satışları yürüten Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (KNVB) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmi KNVB portalı, ön satış ve genel satış aşamalarında nominal değerinden koltuk almak için ilk başvurulacak yerdir.

Resmi sitedeki ilanlar tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar başvurulacak seçenektir.

Hollanda-Sırbistan biletleri ne kadar?

Resmi KNVB bilet satış portalındaki standart bilet fiyatları, kale arkası genel giriş için €35'ten başlıyor; ücretler, Philips Stadion'daki oturma kategorisine ve görüş açısına göre artıyor.

StubHub gibi ikincil pazarlarda ise ikincil piyasa bilet fiyatları şu anda koltuk başına €70'ten başlıyor; nihai fiyatlar anlık piyasa talebine ve mevcut envantere bağlı olarak değişiyor.

Hollanda-Sırbistan UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Hollanda-Sırbistan form durumu

Hollanda, son beş maçında tüm kulvarlarda üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son sonucu, 30 Haziran'da Dünya Kupası'nda Fas ile oynadığı ve turnuvadaki yolculuğunu sonlandıran 1-1'lik beraberlik oldu. Bundan önce aynı turnuvada İsveç'i 5-1, Tunus'u 3-1 mağlup etti ve Japonya ile 2-2 berabere kaldı. Hollanda, söz konusu beş maçta 12 gol attı.

Sırbistan, son beş maçında iki galibiyet aldı ve üç kez kaybetti. Son maçı Meksika'ya 5-1 yenilgiyle sonuçlandı; ayrıca Cabo Verde ve İspanya'ya da 3-0 kaybetti. Galibiyetlerini ise Suudi Arabistan ve Letonya karşısında, iki maçta da 2-1'lik skorlarla aldı. Sırbistan bu süreçte sekiz gol attı ve 14 gol yedi.

NED

NED - Form

UZB
K2-1
JPN
B2-2
SWE
K5-1
TUN
K1-3
MAR
K1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5
SER

SER - Form

LVA
K2-1
ESP
K3-0
KSA
K2-1
CPV
K3-0
MEX
K5-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/13
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Hollanda-Sırbistan: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasında kayıtlardaki tek maçta Hollanda, 11 Haziran 2006'da Dünya Kupası'nda Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti. Bu tek karşılaşma, ikili rekabet verilerinde Hollanda'ya kusursuz bir tablo veriyor.

Kafa Kafaya

HollandaÇizimSırbistan
1
0
0
Dünya Kupası
Sırbistan badge
Sırbistan
SER
0
Hollanda badge
Hollanda
NED
1
MS
1Attığı Gol0
Maç 2.5 üstü golle bitti0/1
Her iki takım da gol attı0/1


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