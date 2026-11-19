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Naoufal Bannis, Keuken Kampioen Divisie'nin ilk aylarında etkileyici bir performans sergiledi. Mounir Boualin'in aktardığına göre Vitesse'nin forveti, bu kış çok sayıda kulüp arasından seçim yapabilir.

Bannis, Eylül 2025'ten bu yana Vitesse'de oynuyor. Katar'daki sözleşmesi uzatılmayınca o dönemde bonservis bedeli ödenmeden takıma katıldı.

Arnhem'deki ilk sezonunda da iyi bir performans sergilemişti ancak bu sezon asıl çıkışını yaptı. Lahey doğumlu forvet, 14 maçta 10 gol attı.

Boualin'in aktardığına göre bu performansı onu "birden fazla Eredivisie kulübünün" radarına soktu. Bu kulüplerden biri de Fortuna Sittard.

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Bannis yurt dışında da dikkat çekti. Boualin'e göre Hellas Verona ve VfL Wolfsburg da ilgi gösteren kulüpler arasında.

Transfer muhabiri, bu nedenle Bannis'in kışın ayrılma ihtimalinin dışlanamayacağını belirtiyor. Vitesse'nin oyuncudan bir transfer geliri elde edebilmesi için onu satması gerekiyor.

Forvetin sözleşmesi 2027 yılının ortasında sona eriyor. Arnhem ekibi, Fas genç millî takım oyuncusuyla sözleşme uzatmak istiyor ancak henüz anlaşma sağlanmadı.

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Feyenoord altyapısından yetişen Bannis, Hollanda'da daha önce FC Dordrecht, FC Eindhoven ve NAC Breda formalarını giydi.