Hollanda oyuncu puanları, Almanya maçında: Cody Gakpo bir puanı kurtardı, Jan Paul van Hecke zorlandı

Johan Cruijff ArenA, Hollanda'nın akşamın büyük bölümünde bitiricilikte eksik kalmasına rağmen önemli ölçüde kontrol kurduğu taktik savaşına sahne oldu. Topa sahip olma oranında %55'e ulaşmasına ve tam 22 şut çekmesine rağmen Oranje, devre arasına geride girdi. Felix Nmecha, 32. dakikada Hollanda savunmasının direncini kırdı ve Almanya'nın dikine geçişlerinin en tehlikeli göründüğü bölümde fırsatı değerlendirdi. İlk yarıya ayrıca Brian Brobbey'nin yaşadığı ciddi sakatlık da damga vurdu ve bu durum Xavi Hernandez'i erken bir taktik değişikliğe zorladı.

İkinci yarıda ev sahibi ekip temponun dozunu artırdı ve Alman kalesini isabetli dokuz şutla ablukaya aldı. Marc-Andre ter Stegen'in sekiz kurtarışla öne çıktığı Almanya, Hollanda'nın artan hayal kırıklığı eşliğinde sahadan kıl payı bir galibiyetle ayrılacak gibi görünüyordu. Ancak uzatma dakikalarının ikinci dakikasında Cody Gakpo sahneye çıkarak takımının kurtarıcısı oldu; Ruben van Bommel'in asistinde fileleri havalandıran Gakpo, takımına hak edilmiş bir puanı getirdi. Bu beraberliğin ardından iki dev de 2. Grup'ta birer puanda kaldı; bu da Hollanda'nın temel verilerinin (2,78 xG) sonunda geç ve dramatik bir sonuçla karşılık bulduğu bir mücadeleyi yansıtıyor.

Kaleci ve savunma

Bart Verbruggen - 6/10

Brighton kalecisi, rakibin gücüne rağmen şaşırtıcı derecede sakin bir akşam geçirdi; Almanya'nın düzenli olarak kaleyi bulmakta zorlanması nedeniyle yalnızca bir kurtarış yapmak zorunda kaldı. 32. dakikada Nmecha'nın yakın mesafeden attığı açılış golünde yapabileceği fazla bir şey yoktu; önündeki savunma yapısı onu açıkta bıraktı. Baskı altında top dağıtımında sakin kaldı ve kısa paslarının büyük bölümünü tamamlayarak Almanya'nın ilk pres hattının aşılmasına yardımcı oldu.

Micky van de Ven - 7/10

Toparlanma hızı nedeniyle kullanılan Van de Ven, Almanya'nın birkaç kontra atağını etkisiz hale getirmede kritik rol oynadı. Yüksek savunma çizgisinin arkasındaki alanı etkili şekilde yönetti ve Adeyemi ile Schade'nin koşu alanı bulmasını çoğu zaman engelledi. Sağdaki mevkidaşı kadar son bölgede etkili olmasa da savunma yerleşimi 90 dakika boyunca disiplinliydi.

Virgil van Dijk - 6/10

Kaptandan alışıldık derecede otoriter bir performans geldi ancak Nmecha'nın golünde savunma hattının bir anlık konsantrasyon kaybı yaşaması onu hayal kırıklığına uğratacaktır. Van Dijk hava toplarındaki mücadelelerini kazandı ve dörtlü savunmayı iyi organize etti, ancak Hollanda'nın kaleyi bulan sadece iki şuta rağmen gol yemesi geceye düşen bir leke olarak kaldı. Takımı ileri itmeye çalıştığı kaotik son bölümde liderliği belirgindi.

Denzel Dumfries - 6/10

Dumfries sağ kanatta yine alışılmış çalışkan görüntüsünü sergiledi, bindirmelerle pas opsiyonu sundu ve Hollanda'nın yaptığı 24 ortaya katkı verdi. Ancak 69. dakikada hızlı hücumu durdurmak için yaptığı taktik faul sonrası gördüğü sarı kart akşamını bir miktar gölgeledi. Onun alametifarikası haline gelen son pas kalitesini sergileyemedi ama fizik gücü Alman bekler için sorun olmaya devam etti.

Jan Paul van Hecke - 5/10

Stoper için zor bir akşamdı; 24. dakikada zamanlaması kötü bir müdahale sonrası erken sarı kart gördü. Bu kart onun agresifliğini sınırlamış gibi göründü ve Almanya'nın golüne giden süreçte savunma zincirinin en zayıf halkası olduğu söylenebilir. Havertz sakatlık nedeniyle oyundan çıkmadan önce Amiri ve Havertz tarafından sürekli tetikte tutuldu.

Orta saha

Ryan Gravenberch - 7/10

Kulüp formundaki yükselişi sürdüren Gravenberch, Hollanda'nın orta sahadaki motor gücüydü. Geçiş oyununda öne çıktı, uzun adımlarını kullanarak topu derinden son bölgeye taşıdı. Hollanda'nın topa %55 oranında sahip olmasına yardımcı oldu ve ev sahibinin Kimmich ile Nmecha'ya karşı orta saha mücadelesini kazanmasında kilit isimdi.

Tijjani Reijnders - 7/10

Reijnders, maçın büyük bölümünde yaratıcılığın ana merkeziydi ve Alman hatları arasındaki boşlukları istikrarlı şekilde buldu. 83. dakikada oyundan alınmadan önce takımının ürettiği 21 şutun birkaçında rol oynadı. Yüzünü dönüp savunmanın kalbine doğru kat etme becerisi, Almanya'yı ikinci yarının büyük kısmında derin bir savunma bloğuna zorladı.

Quinten Timber - 6/10

57. dakikada oyundan alınmasıyla erken sona eren mücadeleci bir performans sergiledi. Timber daha başlarda, 22. dakikada sarı kart gördü ve fiziksel mücadelenin hep merkezindeydi. Sertlik kattı ancak Klopp'un takımının direncini kıracak yaratıcı kıvılcımı veremedi; bu da Joey Veerman'ın taktik bir hamleyle oyuna girmesine yol açtı.

Hücum

Cody Gakpo - 8/10

Oranje'nin tartışmasız kahramanıydı. Soldan sürekli tehdit yaratan Gakpo, birden fazla isabetli şut çekti ve sonunda 92. dakikada skoru eşitleyen bitirici dokunuşu yaptı. Hareketliliği çok zekiceydi ve son anlarda Ter Stegen'i mağlup ederken büyük bir soğukkanlılık göstererek Hollanda'nın ısrarlı hücum baskısını ödüllendirdi.

Crysencio Summerville - 6/10

Summerville zaman zaman etkileyici hızını gösterdi ancak çoğu kez belirleyici son pası vermekte zorlandı. Takımın yüksek beklenen gol (xG) rakamına ulaşan hücum hattının bir parçasıydı fakat Ter Stegen'in kurtarışları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Hollanda maçın son bölümünde beraberlik golünü kovalarken taze güç için oyundan alındı.

Brian Brobbey - 5/10

Forvet için unutulması gereken bir geceydi; 35. dakikada ciddi bir kas sakatlığı gibi görünen problem nedeniyle maça devam edemedi. Oyundan çıkmadan önce karşılaşmaya dahil olmakta zorlandı ve kayda değer bir isabetli şut çekemedi. Milli ara dönemine umut verici bir başlangıç yapmışken bu sakatlık hem oyuncu hem de ülkesi adına büyük darbe oldu.

Yedekler ve teknik direktör

Mexx Meerdink - 6/10

Sakatlanan Brobbey'nin yerine erken oyuna girdi. Fiziksel varlık ortaya koysa da Hollanda'nın ikinci yarıdaki baskısı sırasında önüne gelen fırsatları bitirecek golcü içgüdüsünü gösteremedi.

Joey Veerman - 7/10

57. dakikada oyuna giren Veerman, olağanüstü pas menziliyle orta sahaya farklı bir boyut kattı. Sonunda eşitlik golünü getiren baskının sürmesine yardımcı oldu.

Ruben van Bommel - 8/10

Son derece etkili bir kısa katkı verdi. 83. dakikada oyuna giren Van Bommel, 92. dakikada Gakpo'nun golünde kritik asisti yaparak son anlardaki vizyonunu ortaya koydu.

Guus Til - 6/10

Hollanda beraberlik golünü bulmak için daha direkt oynamaya yönelirken son bölümde enerji kattı.

Xavi Hernandez (Teknik direktör) - 7/10

Taktik açıdan Xavi, 21'e 11'lik şut üstünlüğünün de gösterdiği üzere hacim ve kontrol bakımından Klopp'u geride bıraktı. Hamleleri proaktifti ve sonunda sonuç verdi; Van Bommel eşitlik golünün asistini yaptı. Hücumda fırsatların harcanması onu endişelendirecektir ancak takımın direnciyle gurur duyabilir.