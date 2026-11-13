Hollanda, Johan Cruijff ArenA'da Yunanistan'ı 7-0 mağlup ederek hücum verimliliği konusunda adeta ders verdi. İlk yarıda hat-trick yapan Tijjani Reijnders galibiyete öncülük ederken Xavi Hernandez'in ekibi 2. Grup'ta liderliğe yükseldi.

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Hollanda, Johan Cruijff ArenA'da ezici bir üstünlük sergileyerek Yunanistan'ı UEFA Uluslar Ligi maçında 7-0 mağlup etti. Karşılaşmanın sonucu, devre arasına gelinmeden belli olmuştu. Xavi'nin takımı, Yunan savunma düzenindeki her yapısal zayıflıktan yararlandı ve ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı. Gol perdesini erken açan Crysencio Summerville oldu ancak ilk yarıya damgasını, boş alanları bulmadaki taktik zekâsıyla 21 dakikada hat-trick yapan Reijnders vurdu.

İkinci yarıda Hollanda, oyunu kontrollü biçimde yönetti ancak hücumdan tamamen vazgeçmedi. Jurrien Timber gecenin ikinci golünü atarken Donyell Malen, Yunanistan'ın psikolojik açıdan tamamen dağılmasından yararlanarak farkı yediye çıkardı. İstatistikler mutlak üstünlüğü ortaya koydu: 13 isabetli şut, 548 başarılı pas ve 4,19'luk beklenen gol (xG) değeri. Yunanistan içinse taktik zaaflarının açığa çıktığı bir geceydi. Hollanda'nın hücumları karşısında yalnızca bir isabetli şut çekebildiler.

Kaleci ve savunma

Bart Verbruggen - 7/10

Amsterdam'da kendisine en az iş düşen oyuncuydu. Yunanistan hücumun son bölümüne geçmekte zorlanırken Verbruggen âdeta seyirci kaldı ve yalnızca bir kurtarış yapması gerekti. Pasları isabetliydi; konuk ekip savunmadan topu uzaklaştırabildiğinde takımının oyunu yeniden kurmasına yardımcı oldu.

Denzel Dumfries - 9/10

Sağ kanatta durmak bilmeyen bir güçtü. İki asist yapan Dumfries, 33. dakikada Reijnders'e ve 62. dakikada yedinci golü atan Malen'e gol pası verdi. İleriye yönelik koşuları Kostas Tsimikas'ı geride kalmaya zorladı ve Yunanistan'ın sol kanattan tehdit oluşturmasını engelledi.

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Jurrien Timber - 9/10

Bir savunma oyuncusundan ender görülen bir gol performansı sergiledi. Timber, 40 ve 59. dakikalarda attığı gollerle pozisyonları önceden sezme becerisini gösterdi. İki golünün ötesinde, orta sahaya çıkabilmesi Hollanda'nın sayısal üstünlük kurup topa sahip olmasını sağlayan koşulları yarattı.

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Jan Paul van Hecke - 8/10

Fiziksel mücadelelerde üstün, hava toplarında güven vericiydi. Van Hecke, savunmadaki takım arkadaşlarının ileri çıkabilmesine olanak tanıyan sağlam zemini oluşturdu. Birkaç kez tehlikeyi uzaklaştırdı ve Vangelis Pavlidis'in sahada kaldığı 65 dakika boyunca etkisiz kalmasını sağladı.

Micky van de Ven - 8/10

Geri koşulardaki hızı gerçek anlamda sınanmadı ancak pozisyon alışı kusursuzdu. Van de Ven, savunmadan topu ileri taşıyan başlıca isimdi; Yunanistan'ın presindeki ilk hattı aşmak için sık sık topla yaklaşık 18-27 metre ilerledi.

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Orta saha

Frenkie de Jong - 8/10

Takımın temposunu belirleyen isimdi. Kaptanlık yapan De Jong, paslarının büyük çoğunluğunu isabetli kullanarak oyunun hızını rahatlıkla kontrol etti. Maçın sonucu belli olmuşken devre arasında oyundan alındı. Sahadaki varlığı, hücuma dönük orta saha oyuncularının savunmada açık verme kaygısı yaşamadan etkili olmasını sağladı.

Joey Veerman - 8/10

Oyun görüşünü üst düzeyde sergiledi. Veerman, 12. dakikada Reijnders'in ilk golünün asistini yaptı. Geniş pas repertuvarıyla oyunun yönünü defalarca ileri çıkan Dumfries'e çevirdi ve Yunanistan'ın 4-4-2 düzenini genişlemeye zorladı.

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Tijjani Reijnders - 10/10

Kusursuz bir performanstı. Yunanistan'ın dağılmasında başrol oynayan Reijnders, 12, 18 ve 33. dakikalarda gol atarak etkileyici bir hat-trick yaptı. Hatlar arasındaki hareketliliği savunma tarafından takip edilemedi; bitiriciliği ise şaşmaz bir isabet taşıyordu.

Hücum

Cody Gakpo - 7/10

Gol atamasa da Gakpo'nun savunmanın dikkatini üzerine çekmesi hem Lazaros Rota'yı hem de Konstantinos Mavropanos'u meşgul etti. Böylece Reijnders ve Summerville'in değerlendirdiği boşluklar oluştu. Liverpool oyuncusundan özverili bir performans.

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Crysencio Summerville - 8/10

6. dakikada açılış golünü atarak geceye damgasını vurdu. Patlayıcı hızlanması ve doğrudan kaleye yönelen driplingleri maçın gidişatını belirledi; Yunan savunmasını erken geri çekilmeye zorladı. Savunma hattı bir daha toparlanamadı.

Donyell Malen - 9/10

Yaratıcılığını sonunda hak ettiği golle taçlandırdı. İlk yarıda iki asist yapan Malen, 18. dakikada Reijnders'in ve 40. dakikada Timber'ın gollerini hazırladı. 62. dakikada son golü sert bir vuruşla atarak parlak bireysel performansını tamamladı.

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Yedekler ve teknik direktör

Teun Koopmeiners - 7/10

Devre arasında De Jong'un yerine girdi ve takımın yüksek teknik seviyesini korudu. Topun dolaşımını sürdürdü ve ikinci yarıdaki iki gole giden baskının devam etmesine yardımcı oldu.

Gjivai Zechiel - 6/10

63. dakikada Reijnders'in yerine oyuna girdi. Maç beklenen sonucuna doğru ilerlerken orta sahaya taze güç kattı.

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Ruben van Bommel - 6/10

Gakpo'nun yerine girerek kanada enerji getirdi ancak oyuna dahil olduğunda maçın temposu önemli ölçüde düşmüştü.

Noa Lang - 6/10

Son 15 dakika için Summerville'in yerine oyuna girdi. Kendine özgü birkaç koşuyla Yunan savunmacıları meşgul etti ancak somut bir etki yaratacak kadar zamanı olmadı.

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Ian Maatsen - 6/10

Maçın sonlarında Timber'ın yerine girip savunma hattına yerleşti. Hollanda, gol yemeden maçı rahatça tamamladı.

Xavi Hernandez (Teknik direktör) - 9/10

Taktik açıdan ustaca bir hamleydi. Hernandez, hücumun öncelikli alanı olarak savunma ile orta saha arasındaki iç koridorları açıkça belirlemişti. Reijnders ve Malen'e serbestçe yer değiştirme talimatı vermesi, Yunanistan teknik direktörü Ivan Jovanovic'e sürekli sorun çıkardı. Erken gelen üstünlük, oyuncularının fiziksel durumunu kusursuz biçimde yönetmesini sağladı.