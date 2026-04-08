Hollanda'nın yıldızı: Fas benimle iletişime geçmedi... ama tüm seçenekler açık

Alkmaar'ın kadrosundaki yükselen yıldız Ayoub Oufkir, Hollanda milli takımının genç yaş gruplarında gösterdiği dikkat çekici performansın ardından uluslararası kariyeri hakkında spekülasyonları alevlendirdi; "Yel Değirmenleri" ve "Atlas Kaplanları" için kapıyı aralık bıraktı.

20 yaşındaki Fas kökenli Oufkir, son dönemde Fas'ta çift vatandaşlı oyuncuların yoğun ilgi gördüğü bir dönemde olmasına rağmen, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'ndan henüz herhangi bir teklif almadığını açıkladı.

Fas'ın "Al-Batal" gazetesi tarafından aktarılan, Hollanda'nın "voetbalprimeur" gazetesine yaptığı açıklamada Oufkir şunları ekledi: "Şu anda Hollanda milli takımına odaklanıyorum ve her çağrıldığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

Genç forvet sözlerine şöyle devam etti: "Hollanda için oynuyorum ve milli takımda kendimi çok rahat hissediyorum, ancak henüz nihai kararımı vermedim ve tüm seçenekler hala açık."

Oufkir, son milli maç aralarında Hollanda 21 yaş altı milli takımındaki ilk maçında bir gol atıp bir asist yaparak Belçika'yı 2-1 yenilgiye uğratarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Alkmaarlı oyuncu bu başlangıçtan duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek, "Bu, her zaman hayalini kurduğum bir şey. Milli takım forması giymek bana büyük bir moral veriyor, bunu son zamanlarda fark ettim. Bu gerçekten harika bir duygu" dedi.

Ayrıca Oufkir, geçen yaz Hollanda 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasında önemli rol oynayan isimlerden biriydi.