ESPN'in Çarşamba öğleden sonra verdiği habere göre, Danilho Doekhi gelecekte Surinam milli takımında forma giyemeyecek. Union Berlin'de forma giyen Rotterdamlı savunma oyuncusu, bu milli takım hayalini rafa kaldırmak zorunda.

Surinam Futbol Federasyonu, Doekhi'nin oynama hakkını elde etmek için uzun süredir uğraşıyordu. Union Berlin'in savunma oyuncusu Surinam için oynamayı çok istiyordu, ancak FIFA tarafından oynama hakkı tanınmadı.

ESPN'e göre, bu karara CAS'ta itiraz edilmesi de sonuç vermedi. “Doekhi geçmişte Jong Oranje forması giymişti. Hollanda genç milli takımında son kez forma giydiğinde henüz Surinam pasaportuna sahip değildi. Bu nedenle başka bir federasyona geçişi mümkün değil.”

Ancak VriendenLoterij Eredivisie'nin sözcüsü dikkat çekici bir konuya değiniyor. “Ajax kalecisi Maarten Paes de o maçta forma giymiş ve daha sonra Endonezya federasyonuna geçmesine izin verilmişti; bu nedenle Surinam, FIFA'nın kararını CAS'ta başarıyla temyiz edebileceğini düşündü.”

“Ancak Spor Tahkim Mahkemesi, FIFA’nın kararını onadı,” diye doğruluyor ESPN’e konuşan kaynaklar. “Doekhi’nin federasyon değiştirememesi, Paes’in ise değiştirebilmesi nedeninden netlik yok.”

Görünüşe göre Doekhi milli takım kariyerini unutabilir. 27 yaşındaki savunma oyuncusu hala Hollanda milli takımında oynayabilir, ancak orada çok sayıda rakibi var.

Bu arada Doekhi, Berlin'deki son aylarını geçiriyor. Son yıllarda Bundesliga'nın en iyi savunmacılarından biri haline gelen oyuncu, bedelsiz olarak transfer edilebilir.