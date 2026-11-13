Ruud Nijstad (18), bu hafta Hollanda Ümit Millî Takımı ile 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı için mücadele ediyor. Voetbalzone, FC Twente'nin yetenekli savunmacısıyla Zeist'teki basın buluşmasında konuştu.

Feyenoordlu 17 yaşındaki Jerayno Schaken'in kadroya çağrılmasıyla Nijstad, Hollanda'nın en üst düzey ümit millî takımının en genç oyuncusu olmaktan çıktı. Sol ayaklı savunmacı, yaşına rağmen Twente formasıyla 43 resmî maça çıktı.

Unutulmaz karşılaşmalardan biri, Ajax'ın Grolsch Veste'ye konuk olduğu geçen pazar günü oynandı. Seyir zevki yüksek maç 2-2 sona erdi. Nijstad bu karşılaşmadan keyif aldı. "Gidip gelen güzel bir maçtı. İzleyiciler için de çok sayıda keyifli an vardı bence."

"Yoğun bir maçtı ama oynaması çok keyifliydi. Bence Ajax bizden daha iyi başladı fakat bir noktadan sonra dengeler değişti ve top bizde daha fazla kalmaya başladı. Çok fazla pozisyon üretmedik ama Ajax'tan daha fazla ürettik. Sonuçta beraberlik iki taraf için de adil", diyor Nijstad.

Almelo doğumlu oyuncu, sezona başlangıçlarından memnun. "Son aylarda istikrarlı oynuyorum ve takım olarak işler iyi gidiyor. Birbirimize çok iyi uyum sağladık ve büyük maçlarda neler yapabileceğimizi gösterdik. Bunu ne kadar sürdürebileceğimize bakacağız ama ben kendimize güveniyorum."

Nijstad, Enschede'de kalma kararından da memnun. "Yüzde yüz. Twente'de her günün tadını çıkarıyorum. İyi işleyen bir takımın parçası olmaktan büyük keyif alıyorum, dolayısıyla bu kulüpte çok mutluyum."

Bu nedenle Nijstad, kendisini sürekli FC Barcelona ile ilişkilendiren Katalan basınını takip etmemeyi tercih ediyor. "Karşıma çok şey çıkıyor ama kendimi bunlardan biraz uzak tutmaya çalışıyorum. Benim için işler iyi gidiyor ve şu anda odaklandığım şey bu."

Hollanda Ümit Millî Takımı

Gösterdiği gelişim sayesinde Nijstad, üst üste ikinci millî maç döneminde Hollanda Ümit Millî Takımı kadrosunda yer alıyor. "Ülkenizi temsil etmek her zaman bir onur. Bu yüzden yeniden bir çağrı e-postası almak güzel."

Nijstad, kadroda kendini tamamen evinde hissediyor. "Mats (Rots, editörün notu) bir süredir burada ve geçen sefer beni çok iyi karşıladı. Onu zaten Twente'den iyi tanıyordum. Ayrıca Dies (Janse, editörün notu) ile aynı menajerlik şirketiyle çalışıyoruz."

"Ama aslında bu herkes için geçerli. Hollanda Ümit Millî Takımı çok iyi bir grup, bu yüzden buraya dönmek ayrıca güzel", diyor Nijstad. Orta saha oyuncusu Sean Steur ile ise özellikle iyi anlaşıyor.

Oyuncuların kaldığı otelde ikili neredeyse birbirinden ayrılmıyor. "Aslında bütün gün onunlayım. Birlikte bilardo oynuyoruz ya da odamızda PlayStation oynuyoruz. Sean'ı bir hafta boyunca her gün yeniden görmek güzel. PlayStation'da FIFA oynuyoruz ama o pek iyi değil, dolayısıyla onu yenebiliyorum."

Nijstad, birçok takım arkadaşından daha genç olmasının bir fark yarattığını hissetmiyor. "Buradaki herkes belli bir nedenle çağrılıyor. Sahaya çıktığınızda sadece bir futbolcusunuz. O zaman yaşın bir önemi kalmıyor. Kendimi diğerlerinden daha genç hissetmiyorum."

21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Hollanda Ümit Millî Takımı, bu millî maç döneminde play-off'ta Danimarkalı yaşıtlarıyla karşılaşacak. İki ülke, gelecek yaz Arnavutluk ve Sırbistan'da düzenlenecek 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı için iki maçlık bir mücadele verecek.

Nijstad'a göre gençler Avrupa Şampiyonası'na katılmak, gelişim sürecinde önemli bir rol oynayabilir. "Diğer ülkelerden üst düzey forvetlere karşı oynamak için o turnuvaya gitmek istiyorum."

"Onlara karşı nasıl ayakta kalabileceğinizi görmek iyi olur. Ayrıca böyle bir turnuvada takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyabilirim. Orada pek çok yeni şey öğrenirsiniz ve bu, gelişimim için çok iyi olur", diyor savunmacı.

Nijstad, Hollanda Ümit Millî Takımı'nda gergin bir hava hissetmiyor. "Herkes kazanmamız gerektiğini biliyor. En önemli şey bu. Bunun üzerine fazladan baskı yüklememiz gerektiğini düşünmüyorum. Önceki millî maç döneminde de şansımızı sürdürmek için üç kez kazanmamız gerekiyordu. Neyse ki sonunda iki galibiyet ve bir beraberlik yeterli oldu."

Nijstad için bu haftanın başarılı geçmesi neye bağlı? "Hollanda Ümit Millî Takımı'nda ilk maçıma çıkarsam, iki kez kazanırsak ve Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edersek başarılı bir seyahat olur."

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