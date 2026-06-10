Hollanda'nın rakibinin milli takım teknik direktörü, 'skandal niteliğindeki muamele' hakkında sert bir açıklama yaptı

Fabio Cannavaro'ya göre, Hollanda - Özbekistan maçı sonrasında medyada yer alan haberlerin hiçbiri doğru değil. Hollanda'nın rakibinin milli takım teknik direktörü, Instagram'da paylaştığı ayrıntılı bir gönderide, New York'taki güvenlik kontrollerinin tam tersine mükemmel bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

ESPN'in Orta Amerika şubesinin görüntüleri, şaşkın Özbekistan heyetinin takım otobüsünden indiği ve hemen kapsamlı bir aramaya tabi tutulduğunu gösteriyordu. Tüm çantalar yere bırakılmalı ve iyice aranmalıydı. Metal dedektörler devreye sokulmuş, hatta arama köpekleri bile kullanılmıştı.

"Bana kuralların böyle olduğunu söylediler, ama sonuçta güvenlik kontrolleri sadece bizim için yapıldı," dedi Cannavaro, gereksiz yere kapsamlı güvenlik kontrolü sorulduğunda gülümseyerek. İtalyan teknik direktör ve oyuncuları, en azından bu sıkı kontrol karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Cannavaro, iki gün sonra dikkat çeken olaylara dair kapsamlı bir değerlendirme yaptı. “Gazetelerin manşetlerinde, Özbekistan milli takımı üyeleri olarak havaalanında maruz kaldığımız üst aramalarının fotoğraflarını gördüm. Yanıltıcı manşetler de gördüm, bu yüzden gerçekleri düzeltmek istiyorum.”

2006 Dünya Şampiyonu, bunun rutin bir kontrol olduğunu vurguladı. "İnsanlar bir şeyi anlamıyor: Milli takımlar Dünya Kupası'na giderken sıradan yolcular gibi havaalanı terminallerinden geçmezler, takımlar için özel olarak ayrılmış otobüslerle doğrudan platforma götürülürler."

"Sıradan yolcuların terminalde geçirdiği kontrolleri, biz platformda geçiriyoruz. Tamamen aynı. Bu standart prosedür. Yani skandal yok. Onur kırıcı ya da saygısız bir muamele de yok," diyen şaşkın Cannavaro, son olarak Hollanda ile oynanacak hazırlık maçı öncesindeki kontrole odaklanıyor.

"Hollanda ile oynadığımız dostluk maçı öncesinde stadyumda taramadan geçtik ve bunu da bekliyorduk. Her maç öncesinde takımlar taramadan geçirilir; ya ayrılmadan hemen önce otelde (Hollanda'da olduğu gibi) ya da bizim durumumuzda olduğu gibi doğrudan stadyumda. Bizim görüşümüze göre bu organizasyon kusursuz bir şekilde yürütüldü," diye ekledi Özbekistan'ın teknik direktörü.