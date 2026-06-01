Hollanda'nın rakibi Tunus, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında mağlup oldu

Tunus, Pazartesi akşamı hazırlık maçında kıl payı bir mağlubiyet aldı. Viyana’da, Hollanda milli takımının Dünya Kupası’ndaki rakibi, 10 kişilik Avusturya kadrosuna karşı 1-0 yenildi.

Avusturya kadrosunda David Alaba, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer ve Marko Arnautovic gibi tanınmış isimler yer aldı. PSV'li Paul Wanner ise oyuna sonradan girdi.

Golsüz geçen ilk yarıda en tehlikeli taraf Tunus oldu. Hem Hannibal Mejbri hem de Anis Ben Slimane, serbest vuruşlardan topu direğe çarptırdı.

Slimane'nin üst direğe çarptığı anda Avusturya zaten sahada 10 kişiyle oynuyordu. Laimer, bir Tunuslu oyuncunun gol pozisyonuna girmesini eliyle engellemiş ve VAR'ın müdahalesi üzerine oyundan atılmıştı.

Yine de Avusturya 1-0 öne geçti. Maçın 60. dakikasında Sabitzer, Stefan Posch'un alçak ortasını ağlara gönderdi. Maç da bu skorla sona erdi.

Tunus, önümüzdeki Cumartesi günü bir hazırlık maçı daha oynayacak. Belçika ile saat 15:00'te karşılaşacak.

Dünya Kupası'nda Tunus ve Hollanda, üçüncü ve son grup maçında karşı karşıya gelecek. Bu maç, 25 Haziran Perşembe gecesi saat 01:00'de başlayacak.