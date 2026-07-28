Hollanda’nın önde gelen kulüplerinden biri kısa süre önce Manchester United’dan Joshua Zirkzee’nin durumunu sordu

Ajax’ın kısa süre önce Manchester United’da forma giyen Joshua Zirkzee için nabız yokladığı, The Athletic tarafından duyuruldu. Ancak güvenilir yayın organı, Hollandalı oyuncunun rekor şampiyona transfer olmasını beklemiyor.

Zirkzee, iki yaz önce İtalya ekibi Bologna’dan transfer olmuştu. İngiliz devi o dönemde santrfor için 40 milyon euronun biraz üzerinde bir bedel ödedi.

Manchester United’da hiçbir zaman tam anlamıyla bekleneni veremedi. 75 maçın ardından 9 gol ve 4 asistlik bir performans ortaya koydu. Kulüple herhangi bir kupa da kazanamadı.

Bu nedenle artık kulüpten ayrılmasına izin veriliyor. 25 yaşındaki santrfora Ajax, Juventus, Como ve iki Premier Lig kulübü ilgi gösteriyor.

Ancak The Athletic, Zirkzee’nin Amsterdam’a gitme ihtimalini düşük görüyor. Ajax kısa süre önce Marcos Leonardo’yu 19 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı ve Tolu Arokodare’yi kiralık olarak transfer etti.

Bu nedenle Johan Cruijff ArenA’daki santrfor bölgesi şu anda oldukça dolu. Juventus’un hücum oyuncusu için en güçlü aday olması nedeniyle, Zirkzee’nin İtalya’ya transfer olması daha olası görünüyor.

Zirkzee, geçtiğimiz cumartesi günü Manchester United’ın BK Rosenborg ile oynadığı hazırlık maçında da etkileyici bir performans sergiledi. Schiedam doğumlu oyuncu iki rakibini ve kaleciyi çalımladıktan sonra topu sakin bir şekilde ağlara gönderdi.