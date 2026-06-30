Hollanda'nın elenmesinin ardından İbrahimović, Koman'a sert bir saldırıda bulundu: "Kendi kimliğinle kaybet"

İsveçli yıldız Zlatan İbrahimoviç, Ronald Koeman’a sert bir saldırıda bulunarak Hollanda milli takımının elenmesinden tüm sorumluluğu ona yükledi ve Koeman’ın takımın tarihi kimliğini terk ettiğini vurguladı.

İbrahimoviç, ister oyuncu olarak ister şimdi mikrofon başında olsun, görüşlerini her zaman açıkça ifade etmekten hiç çekinmedi. Hollanda’nın elenmesini, her maça çıktığı keskinlikle analiz etti ve aklındakileri özetlemek için fazla söze gerek duymadı.

İsveçli efsane, Hollanda’nın Fas’a karşı elenmesinin ardından en sert eleştirilerde bulunan yorumculardan biriydi. Maçın bitiminden hemen sonra, diğer futbol efsaneleriyle birlikte yorumcu olarak çalıştığı “Fox Network”te şunları söyledi: “Bu yenilginin sorumlusu Koeman’dır çünkü bu Hollanda milli takımını tanıyamadım.”

Ibrahimović’in eleştirileri, sadece belirli bir maçın taktiğiyle sınırlı kalmadı; o, Koeman’ın tarihsel olarak Hollanda futbolunu karakterize eden her şeyden vazgeçip son derece temkinli bir takıma dönüştüğünü savundu ve şöyle dedi: “Hollanda kimliği olmayan bir kimlikle kaybetti ve bu beni kızdırıyor. Kendi kimliğinle kaybet… Sen busun.”

Bu eleştiriler, Hollanda milli takımının kendisini favori takımlar arasına sokan oyun tarzından gereksiz yere vazgeçtiğini doğruladı; takım uzun süreler boyunca top hakimiyetinden uzaklaştı ve sonunda kendi ceza sahası yakınlarında savunmaya çekildi.

Hollanda milli takımı uzatmalarda çok az net fırsat yaratabildi; bu da, galibiyet golünü aramak yerine penaltı atışlarını beklediği izlenimini uyandırdı.

İbrahimović maç sırasında gördüklerinden memnun olmadığını açıkça belirtmiş ve uzatma devrelerinde tüm gücüyle saldırıya geçerek şöyle demişti: “Sanki İtalyan bir teknik direktör gibi, kaybetmemek için oynuyor.”