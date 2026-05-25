Hollanda'nın Dünya Kupası kadrosuna girme şansı olan oyuncular Pazartesi günü antrenman yapacak: ilk elenen isim belli oldu

NOS'un haberine göre, Dünya Kupası kadrosuna girme ihtimali olan sınırlı sayıdaki bir grup oyuncu, Pazartesi günü Hollanda milli takımının Dünya Kupası hazırlıklarının gayri resmi başlangıcına başlıyor. Emmanuel Emegha ise antrenman sahasında yer almıyor.

Oranje, hafta boyunca medya ve kameralar olmadan çalışmaya başlayacak. Çeşitli oyuncular, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ı ikna etmek için son bir şans elde edecek.

Koeman, Çarşamba günü bir basın açıklamasıyla Dünya Kupası kadrosunu açıklayacak. Aynı günün ilerleyen saatlerinde ise bir açıklama yapacak.

NOS, Pazartesi günü sahaya çıkacak isimleri biliyor: kamuya açıklanmayan geçici listede yer alan ve geçen hafta sonu lig maçları olmayan oyuncular.

“Noa Lang (Galatasaray), Quinten Timber (Olympique Marseille) ve Mark Flekken (Bayer Leverkusen) gibi isimleri düşünün. Ya da Eredivisie oyuncuları Kees Smit (AZ), Luciano Valente (Feyenoord) ve Guus Til (PSV) gibi isimleri,” diye yazıyor editör Jesse Wieten.

Sezon boyunca Strasbourg'da sakatlıklarla boğuşan Chelsea forveti Emegha kadroda yer almıyor ve ilk elenen isim gibi görünüyor. Memphis Depay ve Justin Kluivert gibi diğer milli oyuncular için de zamanla yarış olacak.

Başlangıçta Koeman, kesin kadroyu pazartesi günü açıklamayı planlıyordu, ancak bu ayın başlarında, bazı milli oyuncuların form durumunu daha iyi değerlendirebilmek için bu tarihi iki gün erteleme kararı alındı.