Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Hollanda takımları, Dünya Kupası'ndaki çekici ve büyüleyici performanslarıyla tanınır ve her zaman turuncu bir denizde birleşen, renkli ve coşkulu bir deplasman taraftar grubu tarafından güçlü bir şekilde desteklenir.

Bu yaz Kuzey Amerika'da yine güçlü bir performans sergilemeleri bekleniyor ve siz de Oranje partisine katılabilirsiniz.

Hollanda, Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası grup maçlarında beklentileri karşılayabilecek mi? Orada olup onları destekleyebilir ve tüm gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz.

GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Yer Biletler 14 Haziran Pazar Japonya - Hollanda (15:00) AT&T Stadyumu (Dallas) Bilet 20 Haziran Cumartesi Hollanda - İsveç (12:00) NRG Stadyumu (Houston) Biletler 25 Haziran Perşembe Tunus - Hollanda (18:00) Arrowhead Stadyumu (Kansas City) Bilet

Hollanda 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Dünya Kupası'nda Hollanda'dan ne beklemeli?

Hollanda, Dünya Kupası kupasını hiç kaldırmamış olsa da, gezegenin en büyük spor etkinliğinde birçok sihirli an ve kıl payı kaçırılan fırsatlar yaşadı.

1974, 1978 ve 2010 Dünya Kupaları'nda ikinci oldular ve hem 1998 hem de 2014 turnuvalarında yarı finalde elendiler.

Hollanda, adeta bir konveyör bandı gibi dünya sahnesinde parlayan yetenekli yıldızları arka arkaya yetiştirmeye devam ediyor. Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Arjen Robben ve Robin van Persie gibi isimler geçmişte sihirlerini sergilemişlerdi; şimdi ise Cody Gakpo, Tijjani Reijnders ve Memphis Depay gibi günümüzün yıldızları, geçmişteki kahramanlıkların izinden gitmeyi hedefliyor.

Hollanda, altı galibiyet, iki beraberlik ve 27 golle yenilgisiz tamamladığı çok etkileyici bir eleme kampanyasının ardından Kuzey Amerika'ya geldi. Şu anda Brezilya'nın Corinthians takımında forma giyen Depay, Ronald Koeman'ın Oranje'sinde eleme maçlarında sekiz gol atarak en golcü oyuncu oldu.

Aslında Hollanda, 2024 yazından bu yana sadece bir kez mağlup oldu ve bu, Münih'te Almanya'ya karşı 1-0'lık bir Nations League yenilgisiydi (Ekim 2024).

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

Hollanda 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Hollanda'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

En pahalı olanı; alt tribünde yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

Hollanda 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren Hollanda maçları için eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.

Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç

Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

İstediğiniz stadyumda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamalar geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Salonu, VIP, Kupa Salonu, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her grup aşaması maçında izleyin.

3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri ABD'de). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: