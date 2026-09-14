Çeşitli Sırp medyalarının haberine göre Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı’na geri dönmeye açık.

37 yaşındaki hücum oyuncusu, 2024 Avrupa Şampiyonası’nın ardından ülkesinin milli takımı için artık forma giymeme kararı almıştı.

Milli takım formasını 111 kez giydikten sonra uluslararası kariyerine nokta koymuştu.

Ancak bu karar kesin gibi görünmüyor, çünkü Tadic’in teknik direktör Veljko Paunovic’in takımında yeniden forma giymek istediği anlaşılıyor.

Sırp medyasına göre Sırbistan Futbol Federasyonu spor departmanı başkanı Ranko Stojic, son günlerde Tadic ile görüşmeler yaptı.

Bu görüşmelerin ardından NEC’in hücum oyuncusu, Orlovi için geri dönmek istiyor.

İddialara göre Tadic’in, Yunanistan (24 Eylül), Hollanda (27 Eylül ve 4 Ekim) ve Almanya’ya (1 Ekim) karşı oynanacak Uluslar Ligi maçları için kadroya çağrılması bekleniyor.