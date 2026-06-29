Hollanda milli takımıyla oynanacak Dünya Kupası’nın önemli maçı için Fas’ın muhtemel kadrosu

Fas, Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi ve bu turda Hollanda milli takımıyla karşılaşacak. Voetbalzone’un tahminine göre, milli takım teknik direktörü Mohamed Ouahbi, Oranje karşısında mümkün olan en güçlü kadroyu sahaya sürecek. Hollanda - Fas maçı Salı günü saat 03:00’te başlayacak ve NPO 1 kanalında canlı olarak izlenebilecek.

Ouahbi, Haiti (4-2) maçında birçok as oyuncusuna dinlenme fırsatı verdi. Bu karar, 16. tur maçı göz önünde bulundurularak alındı. Büyük isimler, elbette Salı günü Hollanda ile oynanacak bu önemli maç için kadroya geri dönecek.

Yassine Bounou, Fas takımının kalesini koruyacak. Savunma hattı (sağdan sola doğru) Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad ve Noussair Mazraoui'den oluşuyor.

Çok aranan Ayyoub Bouaddi, orta sahada kontrolcü olarak geri dönüyor; savunmanın hemen önünde ise Neil El Aynaoui ona destek oluyor. Azzedine Ounahi, Fas orta sahasının en ileride oynayan oyuncusu.

Brahim Díaz (sağda) ve Bilal El Khannous (solda) ise kanatlardan ataklar ve tehlike yaratmakla görevli. Dünya Kupası’nda üç golle Fas’ın en golcü oyuncusu olan Ismael Saibari, Hollanda milli takımı karşısında en geride oynayan forvet olacak.

Hollanda’yı yenmesi halinde Fas, Houston’da, son 16 turunda Güney Afrika’yı kıl payı yenen Kanada ile karşılaşacak. Bu maç 4 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00’da oynanacak. Ardından çeyrek finalde muhtemelen Almanya veya Fransa ile büyük bir karşılaşma yaşanacak.

Fas’ın muhtemel kadrosu: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, Ounahi, El Aynaoui; Díaz, Saibari, El Khannouss.