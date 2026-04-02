Hollanda milli takımının teknik kadrosunda, Donald Trump’ın Dünya Kupası sırasındaki planı konusunda tedirginlik

NPO Radio 1 muhabiri Edwin Schoon'un bildirdiğine göre, Zeist'te Hollanda milli takımının teknik kadrosu arasında bir hoşnutsuzluk var. Oranje'nin teknik kadrosu, FIFA'nın Dünya Kupası sırasında boş günler için önerdiği programdan hiç de memnun değil.

NPO radyosundaki gazeteci, “Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre, Hollanda milli takımının teknik kadrosunda bir hoşnutsuzluk var” diyerek konuşmasına başladı. “Yakında sadece oyuncular değil, aşçılar, fizyoterapistler, adını siz koyun, herkes Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek.”

“FIFA, boş günlerde ne yapılacağına dair programları gönderdi,” diye devam ediyor Marco van Basten’in biyografisi Basta kitabının yazarı.

“Bunların arasında Donald Trump (ABD Başkanı, ed.) ile birkaç fotoğraf çekimi de var. Bunlar, evde gazete okuyan ve dünyada olup bitenler hakkında fikir sahibi olan insanlar. Kendilerini ifade etmeyecekler, ancak Trump ile fotoğraf çektirmek istemiyorlar, çünkü o zaman o propaganda makinesinin bir parçası olurlar ve bunu istemiyorlar.”

Hollanda, 14 Haziran'da Japonya ile karşılaşacak, ardından 20 ve 26 Haziran'da sırasıyla İsveç ve Tunus ile grup maçları oynanacak.