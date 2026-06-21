Hollanda milli takımının rakibi, canlı yayında aniden gözyaşlarına boğuldu ve özür diledi

Tunuslu savunma oyuncusu Ali Abdi, Pazar günü canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. OGC Nice’te forma giyen futbolcu, ülkesinin sergilediği oyundan utanç duyduğunu belirterek özür diledi.

Tunus, Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçında İsveç'e 5-1 yenildi. Bu maçın ardından Sabri Lamouchi görevden alındı ve yerine Hervé Renard getirildi.

Ancak Fransız teknik adam, ülkeyi kurtaramadı. Cumartesi gecesi ile Pazar sabahı arasında Tunus, Ayase Ueda’nın attığı iki golün de etkisiyle Japonya’ya 0-4 yenildi.

Maçın ardından Abdi, BeIN Sports muhabirlerine konuştu ve açık sözlü bir tavır sergiledi. “Milli takımın tüm taraftarlarından özür dilemek istiyorum,” diye söze başladı.

“Ancak, burada orada bilgi sızdırmaktan zevk alan insanlardan özür dilemeyeceğim,” diye devam etti.

“Bu ülkenin çıkarına değil. Çalışacak vaktimiz kalmıyor. İşler kötü gittiğinde, eksiklikleri gidermek yerine tüm takım yeniden yapılandırılıyor ve yeni oyuncular geliyor,” diye duygusal bir şekilde devam etti.

“Hiçbir zaman birlikte oynamamış oyuncularla Dünya Kupası’na çıkıyoruz. Yıllardır hazırlanan rakiplere karşı birkaç maç oynayarak Dünya Kupası’na hazırlanamazsınız…”

Abdi, Perşembe gecesi Hollanda ile karşılaşacak, ancak Kuzey Afrika ülkesi turnuvadan çoktan elenmiş durumda.