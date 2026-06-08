Hollanda milli takımının muhtemel kadrosu: Ronald Koeman, son hazırlık maçında sadece birkaç değişiklik yapıyor

Asıl iş başlamadan önce Oranje için son prova. Pazartesi akşamı saat 20.45'te Hollanda milli takımı, New York'taki Ichan Stadyumu'nda Özbekistan ile karşı karşıya gelecek. Cezayir'e karşı alınan hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından Oranje, finallere iyi bir ruh haliyle başlayabilmek için toparlanmak isteyecektir. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, kadroda çok az değişiklik yapacağını belirtti.

Bart Verbruggen, Koeman tarafından birinci kaleci olarak seçildi ve bu nedenle Pazartesi akşamı da kaleyi koruyacak. Denzel Dumfries, cezasının ardından sağ bek olarak geri dönerken, Micky van de Ven sol kanadı koruyacak. Takıma yeniden katılan Jurriën Timber, sakatlığından iyileşme sürecinde ve ilk 11'de yer alabilecek kadar formda olup olmadığı henüz belirsiz. Koeman, "Yarın ilk 11'de yer alıp alamayacağına bu öğleden sonra karar vereceğiz" dedi. Eğer oynarsa, Virgil van Dijk ile birlikte savunmanın merkezini oluşturacak. Bu durumda Jan Paul van Hecke yedek kulübesinde başlayacak.

Orta sahada sürpriz beklenmiyor. Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch ve Tijjani Reijnders, Koeman tarafından ilk 11'de yer alacak. Cezayir maçında iyi bir performans sergileyen Justin Kluivert, yedek kulübesinde yer alacak ve oyuna girmeyi umut edecek.

Forvette ise en büyük bulmaca henüz çözülmedi. Crysencio Summerville, Cezayir maçında ilk kez forma giydi ve iyi bir izlenim bıraktı. Koeman, Dumfries-Summerville ikilisini sahada görmek istediğini belirtti, bu da West Ham United'ın kanat oyuncusunun ikinci milli maçına hazırlanabileceği anlamına geliyor. Cody Gakpo sol kanatta sabit isim ve bu nedenle de maç kadrosunda yer alıyor.

Forvet pozisyonu Koeman'a baş ağrısı veriyor. Memphis Depay'ı çok beğeniyor, ancak Corinthians'ın forveti henüz tam olarak maç formunda değil gibi görünüyor. Roma'da mükemmel bir sezon geçiren Donyell Malen, Cezayir maçında tercih edildi ve - kısmen Memphis'in henüz tam olarak formda olmaması nedeniyle - Koeman tarafından yine tercih edilecek.

Yedek oyuncular, doksan dakikanın ardından bir maç daha oynayacak, böylece henüz tam olarak forma girmeyen oyuncular da süre alabilecek. Koeman bunu Pazar günü düzenlediği basın toplantısında belirtti. "İlk maçı büyük ölçüde as kadronuzla oynayacaksınız, bu yüzde yüz formda olmayan oyuncular için de iyi olacak. Onlar ikinci maçı oynayabilirler, iki kez 35 dakika. Bu yüzden iki maç oynuyoruz," dedi milli takım teknik direktörü.

Hollanda milli takımının muhtemel kadrosu: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo