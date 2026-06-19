Hollanda milli takımının muhtemel kadrosu: Koeman, Malen ile Depay arasında seçim yapacak

Hollanda milli takımı, Cumartesi günü saat 19:00’da, ilk maçında Tunus’u 5-1’lik skorla ezip geçen İsveç ile Dünya Kupası’na devam edecek. Voetbalzone, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın Houston’da geçen hafta Pazar günü Japonya’ya karşı (2-2) oynanan maçtaki aynı on bir oyuncuyu sahaya süreceğini öngörüyor.

Bart Verbruggen, Japonya’nın attığı gollerde tamamen masum sayılmazdı, ancak yine de Koeman’dan yeni bir şans alacak. Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk ve Micky van de Ven (sağdan sola doğru) İsveç karşısında Oranje’nin savunmasını oluşturacak.

Geçen hafta Frenkie de Jong’un orta sahadaki rolü hakkında çok tartışma yaşandı. Ancak Koeman, ikinci grup maçı öncesinde bu orta saha oyuncusunu yedek kulübesine göndermek niyetinde değil. Ryan Gravenberch ve Tijjani Reijnders, Hollanda orta sahasını tamamlıyor.

Crysencio Summerville, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında bir golle sahneye çıktı ve İsveç karşısında kendini kanıtlamak için yeniden bir şans bulacak. Cody Gakpo sol kanatta görev alacak ve Donyell Malen, Oranje'nin forvet hattındaki ana hücum noktası olacak; Memphis Depay ise bir kez daha yedek olarak sahaya çıkmayı umut etmek zorunda.

Hollanda için bir puan, etkili bir oyun sergileyen İsveç için ise üç puan. Oranje, geçmişte cumartesi günkü rakibiyle 20 kez karşılaştı ve dokuz kez galip geldi. İsveç yedi kez galip geldi ve dört maç berabere sonuçlandı.

Hollanda, Dünya Kupası grup aşamasını Cuma sabahı saat 01:00’da Tunus ile oynayacağı maçla tamamlayacak. Ardından, ikinci turdaki rakibi hakkında daha fazla bilgi edinilecek ya da Koeman’ın takımının Dünya Kupası serüveninin üç maçın ardından sona erdiği ortaya çıkacak.

Hollanda milli takımının muhtemel kadrosu: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.