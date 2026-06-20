Hollanda milli takımı, Cumartesi günü saat 19.00’da, ilk maçında Tunus’u 5-1’lik skorla ezip geçen İsveç ile Dünya Kupası’nda karşılaşacak. Voetbalzone, Frenkie de Jong’un formda olduğu takdirde, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın Houston’da geçen hafta Pazar günü Japonya’ya karşı (2-2) oynanan maçtaki aynı on bir oyuncuyu sahaya süreceğini öngörüyor.

Bart Verbruggen, Japonya’nın ikinci gollerinde tamamen masum sayılmazdı, ancak yine de Koeman’dan yeni bir şans alıyor. Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk ve Micky van de Ven (sağdan sola doğru) İsveç karşısında Oranje’nin savunmasını oluşturuyor.

Geçtiğimiz hafta De Jong’un orta sahadaki rolü hakkında çok tartışma yaşandı. Ancak Koeman, De Jong formda olduğu sürece ikinci grup maçı için bu orta saha oyuncusunu yedek kulübesine göndermek niyetinde değil gibi görünüyor. De Jong hafif bir sakatlıkla boğuşuyor ve durumu belirsiz. Ryan Gravenberch ve Tijjani Reijnders, Hollanda orta sahasını tamamlıyor. De Jong oynayamazsa, Justin Kluivert en mantıklı yedek olarak görünüyor; bu durumda Reijnders, orta saha kontrolörlüğü görevini üstlenecek.

Crysencio Summerville, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında bir golle adından söz ettirdi ve İsveç karşısında kendini kanıtlamak için yeniden bir şans bulacak. Cody Gakpo sol kanatta görev alacak ve Donyell Malen, Oranje'nin forvet hattındaki ana pas noktası olacak; Memphis Depay ise bir kez daha yedek olarak sahaya çıkmayı ummak zorunda kalacak.

Hollanda bir puan, etkili bir performans sergileyen İsveç ise üç puan aldı. Oranje, geçmişte cumartesi günkü rakibiyle 20 kez karşılaştı ve dokuz kez galip geldi. İsveç yedi kez galip geldi ve dört maç berabere sonuçlandı.

Hollanda, Dünya Kupası grup aşamasını Cuma sabahı saat 01:00'da Tunus ile oynayacağı maçla tamamlayacak. Ardından, ikinci turdaki rakibi hakkında daha fazla bilgi edinilecek ya da Koeman'ın takımının Dünya Kupası serüveninin üç maçın ardından sona erdiği ortaya çıkacak.

Hollanda milli takımının muhtemel kadrosu: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.