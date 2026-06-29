Hollanda milli takımının muhtemel kadrosu: Fas maçında iki değişiklik

Hollanda milli takımı, Dünya Kupası on altıncı finalinde Fas ile karşılaşacak. Voetbalzone, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın Tunus’a karşı alınan 1-3’lük galibiyete kıyasla iki değişiklik yapacağını öngörüyor. Hollanda - Fas maçı Salı günü saat 03:00’te başlayacak ve NPO 1 kanalında canlı olarak izlenebilecek.

Bart Verbruggen, Meksika'nın Monterrey kentinde kaleyi koruyacak. Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk ve Micky van de Ven, Oranje'nin savunma hattını oluşturacak. Nathan Aké ise yine yedek kulübesine çekilecek.

Koeman, Hollanda'nın orta sahasında güvendiği isimlere sadık kalıyor. Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch ve Tijjani Reijnders, C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Fas karşısında ilk 11'de yer alacak.

Donyell Malen, sağ kanat pozisyonunda yerini Crysencio Summerville’e bırakıyor. Brian Brobbey yine forvette pas alıcı rolünü üstlenirken, Cody Gakpo sol kanattan tehlike yaratacak.

Hollanda, Fas’ı yenerse, sekizinci finalde Güney Afrika veya Kanada ile karşılaşacak. Bu maç, 4 Temmuz Cumartesi günü Hollanda saatiyle 19:00’da Houston’da oynanacak.

Hollanda milli takımının muhtemel kadrosu: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.