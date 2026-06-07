Kansas City, iki ayrı silahlı saldırı olayıyla sarsıldı. İlk saldırıda dokuz kişi yaralandı. Cumartesi günü ilerleyen saatlerde meydana gelen bir başka saldırıda ise iki kişi hayatını kaybetti.

Kansas City, Dünya Kupası süresince Hollanda milli takımının üssü olacak; Arjantin ve İngiltere milli takımları da buraya kamp kuracak.

İlk, ölümcül olmayan silahlı saldırı, Oranje'nin konaklayacağı Kansas City Current antrenman tesisinden arabayla yaklaşık yirmi dakika uzaklıktaki Troost Avenue'da meydana geldi.

Kansas City Polis Departmanı, çeşitli Amerikan medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, silahlı saldırıda toplam dokuz kişinin yaralandığını doğruladı.

Dokuz kurbandan üçü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer altı kurban ise kendi araçlarıyla hastaneye gitti. Onlar da hayati tehlike arz eden yaralanmalar yaşamadı.

Cumartesi günü ilerleyen saatlerde ise iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Westport Road yakınlarında, Troost Avenue'dan yaklaşık üç kilometre ve KC Current'ın antrenman tesisinden yaklaşık on beş kilometre uzaklıkta, polis bir süpermarkette vurulmuş iki erkek buldu.

Sağlık ekipleri olay yerine hızla ulaştı. Kurbanlardan Jeron Jackson (18) hastanede yaralarına yenik düştü. İkinci kurban Rickey Cal (24) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Haber kanalı KSHB'ye göre, saldırgan kaçak durumda.

Hollanda milli takımı kadrosu henüz Kansas City'de değil. Pazartesi günü Oranje, New York'ta Özbekistan ile bir hazırlık maçı oynayacak. Ardından kadro, Kansas City'ye doğru yola çıkacak.