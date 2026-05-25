Hollanda milli takımının ilk antrenmanı geride kaldı: Bu milli oyuncular antrenmana katıldı

KNVB, Hollanda milli takımının Dünya Kupası hazırlıklarının gayri resmi başlangıcına ait fotoğrafları paylaştı. Teknik ekibin yanı sıra Pazartesi günü sahada Mark Flekken, Noa Lang, Kees Smit, Guus Til, Quinten Timber ve Luciano Valente de yer aldı.

Hollanda Futbol Federasyonu da kısa bir açıklama yaptı. “Dünya Kupası hazırlıklarının resmi başlangıcından (30 Mayıs Cumartesi) önce, Pazartesi günü üç antrenman seansından ilki gerçekleştirildi.”

“Bu antrenmanlar, 17 ve 18 Mayıs hafta sonu kulüp yükümlülükleri sona eren Hollanda, Fransa, Türkiye ve Almanya liglerinden gelen (potansiyel) Dünya Kupası katılımcıları için düzenlenmiştir.”

“Grup o kadar küçük ki resmi bir antrenman kampı düzenlenmiyor. Söz konusu olan, 25 Mayıs Pazartesi, 26 Mayıs Salı ve 27 Mayıs Çarşamba günleri yapılacak üç ayrı (kapalı) antrenman,” deniyor basın açıklamasında.

Koeman, Çarşamba günü bir basın bülteni aracılığıyla Dünya Kupası kadrosunu açıklayacak. Aynı günün ilerleyen saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacak.

Koeman başlangıçta kesin kadroyu pazartesi günü açıklamayı planlıyordu, ancak bu ayın başlarında bazı milli oyuncuların form durumunu daha iyi değerlendirebilmek için bu tarihin iki gün ertelenmesine karar verildi.

Özellikle Memphis Depay ve Justin Kluivert için zamanla yarış olacak. Sezon boyunca Strasbourg'da sakatlıklarla boğuşan Chelsea forveti Emegha kadroda yer almıyor ve ilk elenen isim gibi görünüyor.