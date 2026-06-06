Hollanda milli takımının Dünya Kupası rakibinde büyük panik: "Olumlu bir şey bulamıyorum, bu bir kabus!"

Dünya Kupası'na bazı endişelerle giden tek milli takım Hollanda değil. Milli takım teknik direktörü Sabri Lamouchi'nin sözlerinden anlaşıldığı üzere, Tunus'ta da alarm seviyesi bir.

Cumartesi öğleden sonra Tunus, Brüksel'de Belçika ile hazırlık maçı yaptı, ancak bu maç bir "kabusa" dönüştü. Lamouchi'nin takımı 90 dakika boyunca tamamen güçsüz kaldı ve maç 5-0'lık bir yenilgiyle sonuçlandı.

"Bir kabustu. Beş gol yedik, bu maçtan nasıl olumlu bir şey çıkarabilirim? Bunu bir an önce unutmalıyız," diye konuştu Lamouchi, Voetbal International'a göre.

"On bir karşı on bir bile zor, bir de bir kişi eksik oynuyorsanız. O zaman bu imkansız bir görev. Bugün bizim gibi sahaya çıkarsanız, bunun sonuçsuz kalmasını bekleyemezsiniz. Biz yeterince iyi değildik."

“Bu iki takım arasında her seviyede ciddi bir fark vardı,” diye devam ediyor. “Bunun sorumluluğunu üstleniyorum, ancak bu yenilgi acı veriyor. Bu, Dünya Kupası'na gitmeden hemen önce, kötü bir zamanda geldi.”

“Dünya Kupası’nda favori olmayan, ancak çok ileri gidebilecek kalitede bir takıma karşı oynadık. Muhtemelen kalecimiz topa en çok dokunan oyuncumuzdu. Hiçbir olumlu yan bulamıyorum, sadece sakatlık yaşamamış olmamız dışında,” diye bitiriyor milli takım teknik direktörü.

Tunus, Hollanda gibi Dünya Kupası'nda F Grubu'nda yer alıyor. Takım, ilk maçında İsveç ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak, ardından Japonya ile oynayacak. Grup aşamasının son maçı ise Hollanda milli takımıyla olacak.