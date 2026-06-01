Hollanda milli takımının Dünya Kupası'ndaki rakibinin güveni, ağır bir yenilginin ardından bir kez daha sarsıldı

İsveç, Pazartesi akşamı acı bir yenilgiye uğradı. Hollanda milli takımının Dünya Kupası'ndaki rakibi olan İsveç, Norveç ile oynadığı hazırlık maçında 3-1 mağlup oldu, ancak skor çok daha farklı olabilirdi.

Bununla birlikte, milli takım teknik direktörü Graham Potter'ın takımının henüz tam kadroya ulaşmadığını belirtmek gerekir, ancak bu durum Norveç için de geçerli değildi. Alexander Isak sonunda oyuna girdi, ancak Viktor Gyökeres kadroda yer almadı. Erling Haaland, Norveç adına maçı dikkatle izledi.

Maçın başlangıcında tempo çok yüksekti. Daha 8. dakikada top ilk kez ağlara gitti: Julian Ryerson'ın sert vuruşu bir şut olarak tasarlanmıştı, ancak Jørgen Strand Larsen kafasıyla çok dikkatli bir şekilde yönünü değiştirdi. Böylece top tam köşeye gitti.

On dakika sonra Norveç'in üstünlüğü ikiye katlandı. Antonio Nusa, ceza sahası içinde topu sağ ayağıyla ustaca kontrol etti ve sert bir vuruşla kaleci Jacob Widell Zetterstrom'u tamamen çaresiz bıraktı: 2-0.

İsveç'in elinde hiçbir şey yoktu ve bu noktada asıl mesele hasarı sınırlamak oldu. Yine de Strand Larsen 37. dakikada bir kez daha golü buldu. Bu sefer Ryerson'ın ortası tam da amaçlandığı gibiydi ve forvet 3-0'ı kafayla attı.

İkinci yarıda Potter bazı değişiklikler yaptı ve bu, en azından İsveç'in maça biraz daha iyi girmesini sağladı. En büyük fırsatlar hala Norveç'te olsa da, Isak biraz da şansın yardımıyla skoru 3-1'e getirdi.

Böylece İsveç için hasar nispeten sınırlı kaldı, çünkü Norveç üstün bir oyun sergiledi ve özellikle ilk yarıda skoru çok daha fazla artırması gerekirdi. Sonuç olarak, Dünya Kupası öncesinde bir kez daha sahaya çıkacak olan İsveç için yine de bir hayal kırıklığı oldu. Perşembe günü rakip Yunanistan olacak.

Hollanda milli takımı, Dünya Kupası'ndaki ikinci grup maçında İsveç ile karşılaşacak. Bu maç 20 Haziran'da ABD'nin Houston kentinde oynanacak.