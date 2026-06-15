"Hollanda milli takımının Dünya Kupası'ndaki rakibi, milli takım teknik direktörünü derhal görevden aldı"

Gazeteci Romain Molina'nın haberine göre, Sabri Lamouchi artık Tunus milli takımının teknik direktörü değil. 54 yaşındaki Fransız teknik direktör, Dünya Kupası'nda İsveç'e karşı alınan 5-1'lik ağır yenilginin ardından görevinden alındı.

Molina, The Guardian, The New York Times, BBC ve CNN için yazan Fransız bir spor muhabiridir. Lamouchi, İsveç'e karşı alınan ağır yenilgiden sorumlu tutuluyor.

Tunus, Pazar gecesi bu Avrupa ülkesine karşı acı bir yenilgiye uğradı. Afrika ülkesinin kadrosunda, Lahey doğumlu eski Hollanda milli futbolcu Karim'in kardeşi Omar Rekik, savunmanın merkezinde yer aldı.

Rekik, Tunus adına golü attı ve maçın ardından DPA ile yaptığı röportajda hiç de çekingen davranmadı.

"Bu, takımımız ve tüm Tunus için utanç verici. Bu kötü performansın ardından kendimize aynaya bakmalıyız."

“Önce kendimizi eleştirmeli ve hatalarımızı düzeltmeye çalışmalıyız. Herkese elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza ve daha iyi bir performans sergilemek için her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz,” dedi Rekik. Tunus Futbol Federasyonu, Lamouchi'yi derhal görevden almaya karar verdi.

Tunus, önümüzdeki Pazar günü Japonya ile karşılaşacak ve 26 Haziran'da Hollanda ile oynayacağı maçla grup aşamasını tamamlayacak.