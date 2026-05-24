"Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosunda yer alacağıma kesin olarak inanıyorum"

Ajax'ın FC Utrecht'e karşı kazandığı play-off finalinin ardından Wout Weghorst, Dünya Kupası kadrosundaki yerinden hiç şüphe duymadığını, 33 yaşındaki forvetin maç sonrası ESPN'e verdiği röportajda açıkça ifade etti.

Weghorst, Pazar öğleden sonra oynanan gergin penaltı atışlarında penaltısını kusursuz bir şekilde gole çevirerek topu ağların üst köşesine gönderdi ve Ajax'ın Conference League ön eleme turlarına katılma hakkını elde etmesini sağladı.

Maçın ardından Weghorst, ESPN kamerasının karşısına çıktı ve kendisine Dünya Kupası kadrosunun açıklanmasını heyecanla bekleyip beklemediği soruldu. "Kadroda yer alacağıma kesin olarak inanıyorum," diye yanıtladı forvet.

Weghorst'a göre gerginlikten söz edilemez. "Hayır, hiç de değil. Çok heyecanlıyım. Takım olarak neler başarabileceğimizi biliyorum ve milli takım teknik direktörünün benden ne beklediğini de biliyorum."

Weghorst, bu sözleriyle milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın son dönemde kendisi için defalarca dile getirdiği takdirine atıfta bulunuyor. Ajax'ın forveti, bu sözlerin kendisini çok etkilediğini belirtiyor. "Böyle konuşması ve bu tür yorumların olması harika. Bu bana çok iyi geliyor."

Weghorst bunu alay etmek için söylemiyor. “Hayır, bunu özellikle milli takım teknik direktörüne minnettarlığımı ifade etmek için söylüyorum. Sonuçta sadece performans göstermeli ve gerektiğinde orada olmalısın.”

Forvet, aynı zamanda sezonunun tam olarak istediği gibi geçmediğini de kabul ediyor. “Bu sezon gösterdiğim performanstan daha iyisini yapmak istediğim açık.” Yine de Oranje için değerinin teknik kadro tarafından gayet iyi bilindiğini düşünüyor.

“Hollanda milli takımı ve büyük turnuvalarda kendimi yeterince kanıtladığımı düşünüyorum,” diye devam etti Weghorst. Forvet, önceki turnuvalarda önemli bir rol oynamıştı ve bu nedenle Koeman’ın kendisine yine şans vereceğinden emin görünüyor.

Şu an için heyecan hakim. “Çok sabırsızlanıyorum. Tek sorun, uzun süre evden uzak kalacak olmamız. Ama bir kez yola çıkıp oraya vardığımızda, bunu çok güzel ve özel bir deneyime dönüştürmeye çalışmalıyız.”