Martijn Krabbendam, Jurriën Timber’in Hollanda milli takımının nihai Dünya Kupası kadrosunda yer alması konusunda bazı şüpheleri var. Oranje gözlemcisi, Arsenal’in çok yönlü savunma oyuncusunun kadroya girememesi durumunda buna hiç şaşırmayacağını belirtiyor.

Krabbendam, VI Oranje Podcast'te "Timber'ın kadroda yer alacağını hayal edemiyorum" dedi. "Bunu hayal edemiyorum. Bu kadar uzun süre oynamamışsanız."

Mart ortasından beri forma giymeyen Timber, Arsenal tarafından Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için Budapeşte'ye götürüldü. "Dün ya da bugün, bu kadar uzun bir aradan sonra ilk grup antrenmanına katılıyorsun. Sonra nezaketen finale de gidiyorsun. Ama Arteta onu oyuna sokmaz, değil mi? Tabii PSG 4-0 önde falan değilse."

"Bunu hayal edemiyorum. Ve sonra böyle bir kampa hiç süre almadan geliyorsun," diye iç geçiriyor şüpheci Krabbendam. "O zaman belki Cezayir maçında oynarsın, ama o da çok uzun sürmez. Özbekistan bir sonraki olasılık. Ve sonra Japonya zaten programda."

"Peki Timber'ı ne zaman forma sokacaksın?" diye soruyor VI'nın Oranje takipçisi yüksek sesle. "Ben de biraz bunu düşünüyorum. Neyin yararı var, neyin akıllıca olduğu?"

Timber, Mart ayında Norveç ve Ekvador ile oynanan hazırlık maçlarını kaçırdı. Arsenal oyuncusunun son milli maçı, Litvanya'nın 4-0 mağlup edildiği geçen yılın Kasım ayına dayanıyor.