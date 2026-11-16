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Almanya ile Hollanda arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçında Quinten Timber, X'te ağır eleştirilerin hedefi oldu. Sakat Frenkie de Jong'un yerine oynama şansı bulan orta saha oyuncusu, Berlin'de izleyicileri hiç ikna edemedi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Hollanda'da sosyal medyadan oyuncu değişikliği çağrıları yükseldi.

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Xavi, Almanya maçı öncesinde Teun Koopmeiners yerine Timber'ı tercih ederek sürpriz yaptı. Joey Veerman ve Tijjani Reijnders ile birlikte Hollanda'nın orta sahasında görev yapan Timber, yoğun baskı yapan Almanlar karşısında büyük zorluk yaşıyor.

X'te Timber'a yönelik eleştiriler sert. Birçok izleyici özellikle De Jong ile arasındaki farka dikkat çekiyor. Şaşkınlığını dile getiren bir taraftar, "Quinten Timber'ın Frenkie'nin yerini doldurabileceğini nasıl düşünebilirsin?" diye soruyor.

Bir başka izleyici de Xavi'nin tercihini anlamakta zorlanıyor. X'te "Frenkie de Jong'un yerine Quinten Timber. Ondan 17 kat daha zayıf..." diye yazıyor. Başka bir izleyici ise kısa kesiyor: "Şu Quinten Timber ne kadar vasat bir futbolcu."

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Çeşitli taraftarlara göre Timber'ın özellikle oyun görüşü yetersiz. Bir izleyici, "Orta sahada daha akıllı oyunculara ihtiyacın var. Quinten Timber'ın futbol becerisi yetersiz, oyunu göremiyor" değerlendirmesinde bulunuyor.

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Bir başka izleyici de orta saha oyuncusunun performansını sert biçimde eleştiriyor. Teknik direktörün devre arasında müdahale etmesi gerektiğini düşünüyor. Net görüşünü "Quinten Timber bu seviyeye uygun değil. Timber ve Reijnders'i çıkarın" sözleriyle ifade ediyor.

Başka bir taraftarın aklında ise şimdiden bir alternatif var. "Bu akşam impostor Quinten Timber. Çabuk Koopmeiners'i oyuna alın!" diye yazıyor. Böylece maç öncesinde De Jong'un olası yerine geçecek oyuncu olarak görülen orta saha oyuncusunun adını anıyor.

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Eleştiriler yalnızca Timber'ın bireysel performansıyla sınırlı değil. Takımın kuruluşu da soru işaretleri yaratıyor. Bir izleyici, ilk 11'de hem Quinten hem de Jurriën Timber'ın bulunmasına atıfta bulunarak "Bir Timber'a yine katlanılır. İkisi fazla. Ne karmakarışık bir maç" diye yazıyor.