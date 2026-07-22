Hollanda milli takımından bir takım arkadaşı, Summerville’e Al-Hilal’a gitmemesi için yalvarıyor

Crysencio Summerville’in Al-Hilal’a transferi belirsizliğini koruyor. La Gazzetta dello Sport’a göre AS Roma umudunu kaybetmiyor ve İtalyan kulübü Hollandalı forvet için son bir çaba gösteriyor.

Salı günü The Athletic, Al-Hilal ve West Ham United'ın Summerville'in transferi konusunda anlaşmaya vardığı haberini büyük bir haber olarak yayınladı. Anlaşmanın tutarının yetmiş milyon avronun biraz üzerinde olduğu belirtildi.

Böylece Suudi Arabistan kulübü, Oranje’nin Dünya Kupası kadrosunda yer alan oyuncu için uzun süredir West Ham ile görüşmelerde bulunan AS Roma’yı devre dışı bıraktı. Al-Hilal, Summerville’e yıllık 16 milyon avro maaş teklif ediyor.

Ancak Summerville, Orta Doğu'ya transfer konusunda henüz tam olarak ikna olmuş değil. Pembe spor gazetesi, AS Roma'nın bu belirsizliği fırsat bilip onu ikna etmek için son bir girişimde bulunduğunu belirtiyor.

Çarşamba günü Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Summerville’i bizzat aradı. Gasperini, Summerville’e kulüp içinde liderlik rolü, Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı, parlama şansı ve belki de gelecekte Premier Lig’deki bir üst düzey kulübe geri dönme imkânı vaat etti.

Ardından, geçen kıştan beri İtalya’nın başkentinde forma giyen arkadaşı ve Hollanda milli takımından takım arkadaşı Malen de, onu Al-Hilal yerine AS Roma’yı seçmesi için ikna etmek amacıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

La Gazzetta dello Sport’a göre, Hollandalı oyuncunun ailesi de çeşitli nedenlerden dolayı Al-Hilal’den pek ikna olmuş değil.