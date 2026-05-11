NOS Studio Voetbal programında, Hollanda milli takımında Ronald Koeman'ın halefi hakkında konuşuluyor. Masada dikkat çekici yeni bir isim gündeme geliyor: Michael Reiziger. Yine de bu öneri, masadaki konuklarda biraz şaşkınlık yaratıyor.

Şu anda Jong Oranje'nin teknik direktörü olan Reiziger, nispeten deneyimsiz bir teknik direktör. Bu durum, masadaki konukların kafasında hemen soru işaretleri uyandırıyor. Sunucu Sjoerd van Ramshorst, Reiziger'in deneyimi ve yüksek baskı altında çalışma konusunu gündeme getiriyor.

"Doğru. Ama bu önemli mi?" diye sorarak Theo Janssen, Reiziger'in daha önce hiç yüksek baskı altında çalışmamış olmasına değinir. "Onun hiçbir zaman en üst seviyede yer almadığı doğru, ama bence Van Basten de Hollanda milli takımına gelmeden önce çok fazla deneyime sahip değildi. Ve bence o da gayet iyi idare etti," diyor Janssen.

Janssen, başka birini tercih edeceğini belirtse de, diğer antrenörlerin sınırlı sayıda olduğunu da vurguluyor. "Reiziger, KNVB bünyesinde elbette pek çok şey yaptı. Onun en iyi seçim olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Ben de aslında Ten Hag, Slot veya Peter Bosz gibi isimleri tercih ederdim," diye devam ediyor.

"Bence en iyi seçeneklerin ne olduğuna bakmak gerekir. Ve şu anda mevcut seçenekler pek fazla değil. Bakın, elbette çok daha önce bir karar vermeli ve Ronald'a 'Ne yapacaksın?' diye sormalıydılar. Öyle olmamış gibi görünüyor. O zaman şimdi hangi adayların mevcut olduğuna bakmak zorundasınız. Ve çok fazla aday yok. O zaman iç kaynaklara da bakarsınız ve Reiziger'e karar vermenizi gayet iyi anlıyorum," diye bitiriyor.

Pierre van Hooijdonk bu öneriye şaşkınlıkla tepki gösteriyor ve Jong Ajax'ın eski teknik direktörü ve A takımın yardımcı antrenörünü kesinlikle bir aday olarak görmüyor. "Eredivisie'de şu anda birkaç genç teknik direktör var ve onlar da hatalar yapıyor; bu mesleğin bir parçası. Ama her teknik direktörün ağzından çıkan tek şey: 'Bu iş tecrübe gerektirir.' Peki biz KNVB'nin amiral gemisine nispeten deneyimsiz bir milli takım teknik direktörü mü atayacağız?" diye şaşkınlıkla tepki gösteriyor Van Hooijdonk.