Hollanda milli takımında kaçırılan gollerden sonra İbrahim Afellay, Donyell Malen hakkında konuştu

Ibrahim Afellay, Hollanda milli takımındaki forvet tartışması hakkında net görüşünü açıkladı. NOS yorumcusu için durum gayet açık: Pazar akşamı Japonya maçında ilk 11'de Memphis Depay değil, Donyell Malen yer almalı.

Memphis, yıllardır milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın ilk tercihi olmuştur, ancak forvet geçen sezon sakatlıklarla boğuştu ve Oranje'nin Dünya Kupası hazırlıklarına da tam olarak formda giremedi.

Malen ile arasındaki kontrast büyük. Forvet lideri, AS Roma'da kiralık olarak geçirdiği ikinci yarıda fantastik bir performans sergiledi ve 18 maçta attığı 14 Serie A golüyle, yedi yıllık aradan sonra takımı tekrar Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.

Geçtiğimiz haftalarda Malen, fiziksel kondisyonunun da etkisiyle, Cezayir ve Özbekistan ile oynanan hazırlık maçlarında Koeman'dan ilk 11'de yer aldı. Bu maçlarda birkaç net fırsatı kaçırması, tartışmaları daha da alevlendirdi.

"Benim için bu tartışma konusu değil," diye başlıyor Afellay, Oranje'deki forvet pozisyonu hakkında. "Ben Malen'le forvette oynardım. Memphis elbette hak ettiğini kanıtladı, bu açık. Ama henüz formda değil."

"Malen gibi, formunun zirvesinde olan ve AS Roma'da altı aydır harika bir performans sergileyen birini... İki maçta fırsatları değerlendiremedi diye kenara mı almalısın?"

"Ben de ona uzun vadede şans ve güven verilmesi gerektiğini düşünüyorum. O aynı zamanda Oranje'nin geleceği," diyor Afellay, kısa süre önce Roma ile 2029 ortasına kadar sözleşme imzalayan 27 yaşındaki Malen hakkında coşkuyla.

Jan Mulder, Afellay'in görüşüne katılıyor. "Özbekistan maçında kaçırdığı o iki fırsat. Evet, bu olabilir. Yoksa bundan sonra her maçta bunu yapacağını mı düşünüyorsun? Olabilir, ama bir yıldır harika oynuyor."