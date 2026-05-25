Hollanda milli takımında 22 kez forma giyen oyuncu bedelsiz transfer edilebilir: "Tüm seçenekler açık"

Vincent Janssen, bedelsiz olarak yeni bir kulüp arayışına girdi. Hollanda Milli Takımı'nda 22 kez forma giyen oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu Royal Antwerp formasıyla son maçına çıktı.

31 yaşındaki Janssen, Antwerp'te dört yıl oynadı. 173 resmi maç, 64 gol ve 27 asistin ardından kariyeri sona erdi.

Brabantlı golcü, Het Laatste Nieuws'e verdiği demeçte henüz emekli olmayı düşünmediğini söyledi. "Geleceğin ne getireceği konusunda henüz bir fikrim yok: Henüz kararımı vermedim. Tüm seçenekler hala açık."

Yine de Janssen sonunda bir seçeneği eledi. “Belçika’da benim için Antwerp’ten başka bir seçenek yok. Bunu artık kesin olarak söyleyebilirim.”

"Bunun diğer kulüplerle bir ilgisi yok, çünkü Belçika'da çok güzel kulüpler var, ama Antwerp benim için en güzeli olmaya devam ediyor," dedi forvet.

Janssen güzel bir dönemi geride bırakıyor. “Burada yaptıklarımız fantastik: bu, Belçika’da kolay kolay tekrarlanmayacak. Bir kupa daha eklemek isterdim, ama maalesef başaramadım. Dört yıl boyunca bu kulübün bir parçası olabildiğim için çok gurur duyuyorum.”

Janssen, Feyenoord'da yetişti, ancak ilk maçına çıkamadı. Hollanda'da ise Almere City ve AZ formasıyla resmi maçlarda oynadı.