Hollanda milli takımında 19 kez forma giymiş olan oyuncu, kariyerini Keuken Kampioen Divisie'de sonlandırmak istiyor

Patrick van Aanholt (35), FC Den Bosch'a geri dönmeye sıcak bakıyor. Hollanda milli takımında 19 kez forma giyen oyuncu, DTV Nieuws'un "Sport Talk" programında böyle konuştu.

's-Hertogenbosch doğumlu Van Aanholt, 2003 ile 2005 yılları arasında Blue White Dragons'un altyapısında forma giydi.

Daha sonra Van Aanholt, PSV'nin altyapısına geçti ve ardından İngiltere ve Türkiye'deki büyük kulüplerde oynadı.

Van Aanholt şu anda Sparta Rotterdam'da yedek oyuncu olarak görev yapıyor. Sona eren sözleşmesi uzatılmayacak.

Den Bosch, Van Aanholt için bir seçenek olsa da, oyuncu bu konuda net şartlar koyuyor. “O zaman her şeyin uyumlu olması gerekir. Vücudum izin verdiği sürece bir iki yıl daha futbol oynamak isterim, ancak her şeyin uyumlu olması şart.”

“Danny Verbeek'ten ve kulüp içinden, kulübün hala biraz arayışta olduğuna dair hikayeler duydum. Eğer buraya gelirsem, kendimi evimde hissetmeliyim,” diyen Van Aanholt, kararlı bir şekilde sözlerini noktaladı. “Den Bosch'ta başladım ve kariyerimi kesinlikle Den Bosch'ta bitireceğim.”

Van Aanholt, bu sezon Eredivisie'de sadece 718 dakika forma giydi. Bu on üç maçta sol bek, bir gol ve üç asist kaydetti.