Hollanda Milli Takımı, Zeist'e vardığında sert eleştirilere maruz kaldı: "O bir rock grubunda mı çalıyor?"

Hollanda milli takımının oyuncuları, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Zeist'te toplandı. OnsOranje'nin oyuncuların varışını gösteren bir videonun altına yazılan yorumlarda, özellikle tek bir oyuncu gündemde: Memphis Depay.

Memphis'in kıyafet seçimi, yorumlarda yine oldukça fazla eleştiriye yol açıyor. Örneğin, biri "Memphis bir rock grubunda mı?" diye soruyor.

"Depay kıyafeti yüzünden yedek kulübesinde oturuyor dostum, dostum, dostum..." diye yorum yapan bir başkası var. Bir başkası ise şöyle diyor: "Memphis yine sanatsal görünmek için mi geldi? Hollandalı yaratıcılar Rijksmuseum'da asılı duruyor. Ne boktan bir oyuncu ama."

En çok beğeni alan yorumlardan biri şöyle: “Memphis sanki az önce 35 gol atmış ve 15 asist yapmış gibi görünüyor. Tek sorun, yarısı sakat olduğu ve neredeyse hiç oynamadığı.”

Yine de Memphis ile ilgili yorumlar sadece olumsuz değil. Özellikle forvetin futbol oynadığı Brezilya'dan çok sayıda övgü geliyor.

“Bir dünya şampiyonu, Memphis, en şık olanı,” diye yazan biri var Portekizce. “Bizim 10 numaramız”, “Ben Brezilyalıyım ama siz Hollandalıları destekleyeceğim” ve “Patron Depay”, yine Portekizce olarak okunabilir.

Hollanda milli takımı için Dünya Kupası 14 Haziran'da Japonya ile oynanacak maçla başlıyor. Daha sonra grupta İsveç (20 Haziran) ve Tunus (25-26 Haziran gecesi) rakip olacak. Önümüzdeki Çarşamba günü Hollanda, Cezayir ile bir hazırlık maçı oynayacak.