Valentijn Driessen, cuma günü De Telegraaf'ın Kick-Off podcast'inde, teknik direktör Xavi Hernández'in Virgil van Dijk ile ikinci bir görüşme talep ettiğini söyledi. Gazeteci, Liverpool'un 35 yaşındaki stoperinin Hollanda Milli Takımı'nda geleceği olup olmadığını yüksek sesle sorgularken, tecrübeli oyuncunun muhtemel yakın milli takım emekliliğini yeterli şekilde telafi edecek alternatiflerin de aynı zamanda yetersiz olduğunu düşünüyor.

Van Dijk'ın Hollanda Milli Takımı'ndaki geleceği konusunda şu anda büyük bir belirsizlik var. Xavi, geniş aday kadrosunu kurum içinde zaten açıkladı, ancak geçmişin aksine bu kadro artık kamuoyuyla paylaşılmıyor.

Yeni teknik direktörün nihai kadrosu 18 Eylül Cuma günü açıklanacak. Onu takip eden pazartesi sabahı Xavi, basın toplantısında tercihleriyle ilgili açıklama yapacak.

Van Dijk kısa süre önce İngiliz medyasına, Hollanda Milli Takımı'ndaki geleceğiyle ilgili karar verilmeden önce ikili arasında bir görüşme gerçekleşeceğini doğrulamıştı. "Hâlâ takım için değerli ve önemli olabileceğimi hissediyorum."

"Eğer bu konuda aynı düşünüyorsak, 2028 Avrupa Şampiyonası'na kadar önümüzde iki iyi yıl var. Eğer öyle değilse, o zaman bakarız" dedi Van Dijk.

Driessen, kısa süre içinde netlik sağlanması gerektiğini biliyor. "Bu her hâlükârda bir hafta içinde olmalı, çünkü gelecek hafta kadro açıklanacak. Bence eğer çekilirse, bunu daha önce duyarız. Bunun bir şekilde mutlaka iletişimi yapılacaktır."

"Liverpool'da yeniden mücadeleye devam etmesini zaten çok dikkat çekici buluyorum" diye devam etti Driessen; Van Dijk'ın performanslarından artık etkilenmeyen gazeteci, "Orada yine de devam etmek... Geçen yıl elbette iyileştirilmiş bir sözleşme imzaladı (2027 ortasına kadar, ed.)" dedi.

"Ama bunun Hollanda Milli Takımı'nda çok büyük bir başarıya dönüşüp dönüşmeyeceğinden ciddi şekilde şüpheliyim. Xavi'nin onunla ikinci bir görüşme istemesi de aslında yeterince şey söylüyor" diyen Driessen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir sonuca varıp varmadıklarını bilmiyorum. Ama çarşamba günü mutlaka oturup konuşmuşlardır." Xavi, çarşamba günü Liverpool - Atlético Madrid maçında tribündeydi.

Meslektaşı Jeroen Kapteijns da söze girdi. "Dikkat etmeniz gereken şey şu: Bir turnuva döngüsüne başlıyorsunuz. İki yıl sonra nasıl olacak? Bu, bir futbolcunun hayatında oldukça uzun bir süre. Özellikle de o yaşta."

"İki yıl sonra hâlâ üst düzey olacak mı? Mesele, iki yıl sonra hangi durumda olacağı. Çünkü bir şeye yatırım yapıyorsunuz ve eğer yetişemezse, o döngüye başka savunmacılarla başlamayı tercih edersiniz. Hazır olanlarla."

Ancak Driessen, Van Dijk'ın arkasındaki alternatiflerin 'pek de' hazır olmadığını düşünüyor. "Öyle kapıyı bu kadar sert çalan biri yok ki, 'Van Dijk'ın Hollanda Milli Takımı'nda hâlâ ne işi var?' diyebilesiniz."

"Dolayısıyla bu açıdan bakınca, 'onu kadroda tutmaya devam etmelisin' de diyebilirsiniz. Mümkün olduğunca uzun süre. Bir noktada kendin için şu tercihi yaparsın: Avrupa Şampiyonası sonuna kadar devam edecek kadar iyi buluyor muyum?" dedi Driessen. Driessen, Van Dijk'ın son Dünya Kupası'nda 'sırıttığını' düşünüyordu. "O zaman, her ne sebeptense, kendini daha az iyi hissediyordu."