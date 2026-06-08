Hollanda milli takımı rapor edildi: Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında üç kez 5 puan aldı

Hollanda milli takımı Pazartesi günü oynanan hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-1'lik skorla kıl payı yendi. Bu maç, teknik direktör Ronald Koeman'ın takımının Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçıydı. Voetbalzone, her zamanki gibi Oranje'nin ilk onbirindeki oyuncuları notlarla değerlendiriyor.

Donyell Malen ilk yarıda şanssızdı ve iki büyük fırsatı kaçırdı. Crysencio Summerville de gol pozisyonunda başarısız olurken, Cody Gakpo sol kanatta birçok iyi iş çıkardı. Sol kanat oyuncusu, New York'taki sıcak havada penaltı vuruşunu gole çevirerek takımının tek golünü attı.

Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders ve Frenkie de Jong'dan oluşan Oranje'nin orta sahası oldukça statikti ve hücumda pek bir şey yapamadı. Brian Brobbey oyuna sonradan girerek gol attı, ancak hakemlerin kararına göre ofsayt pozisyonundaydı. Dolayısıyla Sunderland'ın forveti için 2-0 olmadı.

Özellikle Real Madrid'e transfer olmak üzere olan Denzel Dumfries, sağ kanatta hayal kırıklığı yarattı. Savunma arkadaşları Jan Paul van Hecke ve Micky van de Ven de pek formda değildi. Sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan ve yerine Mark Flekken'in girdiğini endişe verici. Yedek Guus Til, ceza sahası kenarında elle oynadı ve VAR kontrolünün ardından doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Özbekistan bu durumdan en iyi şekilde yararlandı ve uzatma dakikalarında skoru eşitledi.

Hollanda son anda galip geldi: Van Hecke uzatma dakikalarının yedinci dakikasında düşürüldü ve Gakpo penaltıdan bir kez daha golü buldu. Yine de Dünya Kupası'nın başlamasına bu kadar az bir süre kala Koeman'ın başı dertte.

Bart Verbruggen: 6

Denzel Dumfries: 5

Jan Paul van Hecke: 5,5

Virgil van Dijk: 6

Micky van de Ven: 5,5

Ryan Gravenberch: 5,5

Tijjani Reijnders: 5

Frenkie de Jong: 6

Crysencio Summerville: 6

Donyell Malen: 5

Cody Gakpo: 7,5