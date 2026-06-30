Hollanda milli takımı, penaltı atışları sonucunda Fas’a yenildi ve Dünya Kupası’ndan elendi

Fas, Pazartesi gecesi Salı sabahına karşı Hollanda milli takımını eleyerek Dünya Kupası son 16 turuna yükseldi. Atlas Aslanları, 120 dakikanın ardından skorun 1-1 kalmasının ardından penaltı atışlarında galip geldi. Cody Gakpo, ikinci yarıda Oranje adına skoru açtı, ancak Issa Diop skoru eşitledi. Ardından Ismael Saibari, maçı belirleyen penaltıyı gole çevirdi. Sekizinci finallerde Fas, Kanada ile karşılaşacak.

Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, şaşırtıcı bir şekilde beşli savunma dizilişiyle maça başladı. Meksika maçında Tijjani Reijnders’in yerini Nathan Aké aldı. Forvette ise Crysencio Summerville, Brian Brobbey ve Gakpo gol görevini üstlendi.

Hollanda, sadece Maroko’nun Leiderdorper Noussair Mazraoui ve PSV’li Saibari gibi isimlerin yer aldığı as kadrosuna karşı değil, aynı zamanda Meksikalı seyircilere karşı da oynadı. Top Hollanda’dayken stadyumda ıslık ve yuhalama sesleri duyuldu.

Bart Verbruggen, sahada gerçekten işinin zor olduğu ilk kaleciydi. Fas’ın bir köşe vuruşundan Neil El Aynaoui kafayla vurdu, ancak Zwolle’lu kaleci mükemmel bir refleks sergiledi. Ardından Achraf Hakimi’nin sert şutunu da kurtardı.

İlk su molasından sonra Azzedine Ounahi, Jan Paul van Hecke’ye sert bir darbe indirdi. Bu sırada dirseğiyle Zeelandlı oyuncunun yüzüne çarptı. Ancak video hakem, faulü müdahale gerektirecek kadar ciddi bulmadı. Kısa bir süre sonra Van Hecke, bu kez Mazraoui tarafından tekrar darbe aldı. Ciddi kafa yarası tedavi edildikten sonra oyuna devam edebildi.

İlk yarı bitiminde Yassine Bounou ilk kez ciddi bir sınavdan geçti. Micky van de Ven sert bir şut çekti, ancak Faslı kaleci bu şutu ustaca üst direğin üzerinden çıkardı. İlk yarının uzatma dakikalarında Oranje, Faslıların isabetli olamaması sayesinde direnişini sürdürdü.

İkinci yarıda da Fas üstünlüğünü sürdürdü. Aké, Hakimi’nin Hollanda kalesine doğru serbestçe ilerlemesine izin verecek şekilde hazırlıksız yakalandı. Ancak Hakimi’nin şutu üst direğin üstünden dışarı çıktı.

İkinci su molasının ardından Koeman hamle yaptı. Aké’nin yerine Teun Koopmeiners girdi ve Wout Weghorst, Brobbey’in yerine sahaya çıktı. Sonuç hemen geldi. Summerville ve Gakpo birlikte karşı sahaya doğru bir kontra atağa çıktılar; ardından Gakpo, tam da doğru anda topu aldı ve soğukkanlılıkla golü attı: 1-0.

Maçın son çeyreğinde Hollanda bu üstünlüğünü koruyacak gibi görünüyordu, ta ki uzatma süresi (toplamda yedi dakika) başlayana kadar. Chemsine Talbi’nin muhteşem ortası Diop’un kafasına çarptı ve Diop, Verbruggen’i çaresiz bıraktı: 1-1.

Uzatmalarda her iki takım da temkinli bir izlenim bıraktı. İlk büyük fırsat Fas’taydı. Soufiane Rahimi’nin şutuna Verbruggen’in yaptığı muhteşem kurtarış, ikinci bir golü önledi.

Son derece heyecanlı penaltı atışları serisini Fas kazandı. Koopmeiners ilk penaltıyı gole çevirdi, ardından El Aynaoui topu üst direğe çarptırdı. Sonradan oyuna giren Justin Kluivert ise topu direğe çarptırdı. Verbruggen, Rahimi’nin zayıf penaltısını kurtaramadı.

Weghorst ve Talbi penaltılarını gole çevirdi, ardından Quinten Timber, Hakimi ve Summerville üçü de penaltılarını kaçırdı. Saibari galibiyet penaltısını gole çevirerek Hollanda’yı kederin içine sürükledi.