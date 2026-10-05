Hollanda Milli Takımı oyuncusuna sert tepki: “Gazetecilere, çocuk pulu isteyen çocuklar gibi davranıyor”

Nico Dijkshoorn, Voetbal International için kaleme aldığı köşe yazısında Virgil van Dijk ile Hollanda Milli Takımı Basın Sorumlusu Samuël Sanches’i sert sözlerle eleştirdi. Öte yandan Noa Lang ise övgü aldı.

Bunun nedeni, Hollanda Milli Takımı oyuncularının Hollanda basınına yönelik tutumu. Van Dijk, iki hafta önce düzenlenen bir basın toplantısında hararetli bir ortam yarattı ve salondaki gazetecilere çeşitli suçlamalar yöneltti. Oysa teknik direktör Xavi Hernández, Hollanda Milli Takımı’nda tek bir aile yaratmak istediğini sürekli vurgulamıştı.

Dijkshoorn, “Xavi bunu asla kendisi söylemez ama PR açısından onun en büyük sorunu Virgil van Dijk” dedi. “Hollanda Milli Takımı kaptanının, sözleşme gereği yapmak zorunda olduğu her röportajda gazetecilik kokan her şeye karşı derin bir kuşku yayması en hafif tabirle beceriksizlik.”

“Virgil, tecrübeli gazetecilere sanki ondan çocuk pulu satın almasını isteyen çocuklarmış gibi davranıyor. Bunun nerede yanlış gittiğini ve bunun tam olarak ne zaman olduğunu bilmiyorum ama Virgil van Dijk ile yapılan her röportaj bir siyasetçiyle yapılan konuşma gibi hissettiriyor. Aslında, soruları zorunlu olarak yanıtlarken Virgil van Dijk’in yüzüne baktığınızda her seferinde şu cümleyi bekleyebilirsiniz: ‘Bunlar senin sözlerin.’”

Dijkshoorn, basın sorumlusuna da sert yüklendi: “Samuël Sanches şu ana kadar sadece her şeyin çığlık çığlığa kontrolden çıkmasına izin verdiğini gösterdi.” “Her basın sorumlusu, Virgil van Dijk’in tavrının Hollanda basınıyla iyi bir ilişki açısından ölümcül olduğunu görür. Valentijn Driessen ile Virgil arasındaki kavga da aslında hiçbir şeyin değişmediğini kanıtlıyor. Belli ki Sanches’in, Hollanda Milli Takımı kaptanının şişirilmiş gururu üzerinde hiçbir etkisi yok.”

Lang ise röportajlarını veriş biçimi nedeniyle Dijkshoorn’dan büyük övgü aldı. Lang, geçen hafta Yunanistan - Hollanda (2-2) maçının ardından, “İlk yarıda ortaya koyduğumuz şeyin bir noktada sona ermesi gerekiyor. Bu bize çok sık oluyor. Bunun nedenini hiç bilmiyorum. Eğer üst düzey bir ülke olmak istiyorsan, bunu sahaya yansıtmalı ve bu tür maçları kazanmalısın. İlk yarıda onlar bunu bizden daha fazla istedi ve bu da ciddi bir mesele” dedi.

Dijkshoorn, “Özel futbol izleme koltuğumdan sevinçle fırladım” dedi. “Hollanda Milli Takımı’ndan birinin ağzında bir torba un varmış gibi konuşmadan konuşmasının üzerinden ne kadar zaman geçti? Noa Lang’ın bizim de hepimizin gördüğü şeyi açık açık söylediği anda hep birlikte bir dönüm noktasına tanıklık ettik. Kötüydü. Kibirliydi. Tepeden bakıyordu.”

Yine de Dijkshoorn, Lang’ın röportajından pek memnun olmayan bir kişinin de olduğunu düşünüyor: Samuël Sanches. “Sözde PR harikası Samuël Sanches’in son günlerde Virgil ve Noa ile yaptığı konuşmaları merak ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.