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Vincent Schildkamp, Voetbalpraat'ta Quinten Timber'ı sert biçimde eleştirdi. Yorumcu, Almanya-Hollanda (5-0) maçındaki performansının ardından Feyenoord'da etkileyici bir izlenim bırakan oyuncudan eser kalmadığı sonucuna vardı.

"Quinten Timber. Ciddiyim. İki buçuk, üç yıl öncesiyle karşılaştırın. O zamanki gücünü ve dinamizmini, Almanya'ya karşı oynadığı ilk yarıyla kıyaslayın. Geriye bu kadar az şey kalması inanılmaz değil mi?" diye soruyor şaşkınlığını gizleyemeyen Schildkamp, programda.

"Dürüst olmak gerekirse onu Crystal Palace'ta her hafta oynarken izlemiyorum" diyerek Quinten Timber'ın Berlin'deki millî maçına ilişkin değerlendirmesini sürdürüyor. "Ama şöyle düşündüm: Frenkie de Jong yok. Xavi, Koopmeiners'i tercih edebilirdi ama Timber öyle bir tempo koyacak ki aklınız durur."

Sunucu Milan van Dongen da Olympique Marseille'in orta saha oyuncusunun Almanya karşısındaki performansı karşısında şaşkın. "Timber, Feyenoord'da ilk kez sahneye çıktığında onda müthiş bir dinamizm ve güç vardı."

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Schildkamp, Van Dongen'a tamamen katılıyor. "Bu normal değil, öyle değil mi? Bunu Hollanda Milli Takımı formasıyla Almanya'ya karşı oynadığı ilk yarıyla karşılaştırınca... Gerçekten şoke oldum."

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"Oysa Timber formda olduğu ve Feyenoord'da iyi oynadığı dönemlerde bunları gerçekten yapabiliyordu. Dar alanda dönme becerisi de var. Yapamadığından değil" diyen Schildkamp, orta saha oyuncusunun daha yüksek bir seviyeye çıkabileceğini biliyor.

Henk Spaan da bu hafta başında Het Parool'da Timber'ı sert biçimde eleştirmişti. "Kötü bir günündeki Mokio'yu fazlasıyla andırıyor: Pozisyonunu bilmiyor, çok sık topun önünde kalıyor. Juventus'ta Edgar Davids'in tek bir görevi vardı: Zidane'ı baskıdan korumak. Veerman'ın yanında Timber'ın görevi de buydu."

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Spaan, haftalık yazısında "Bir nöbetçi gibi dur ve takımda bu iş için bulunan oyuncunun futbol oynamasına izin ver. Bu Hollanda Milli Takımı'nda herkes kendini top cambazı sandı" diye yazdı.

Timber, Hollanda Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 18 maça çıktı. İlk millî maçına Mart 2024'te, Almanya'ya karşı 2-1 kaybedilen hazırlık maçında çıktı.