De Telegraaf, Tijjani Reijnders’in (28) Suudi Arabistan’da ne kadar kazanacağını açıkladı. Gazeteci Mike Verweij’e göre Hollanda Milli Takımı oyuncusu, Al-Qadsiah’ta beş sezonda 100 milyon euronun üzerinde gelir elde edebilir.

Bir yıl önce Reijnders, AC Milan’dan Manchester City’ye transfer olmuştu. İddialara göre tecrübeli orta saha, o tarihten bu yana yıllık yaklaşık 7 milyon euro kazanıyor.

Reijnders, Al-Qadsiah ile dört sezonluk sözleşme imzalayacak ve sözleşmede bir sezonluk opsiyon da bulunacak. Böylece en az 80 milyon euroyu garanti altına almış olacak.

Reijnders’in beş yılın tamamını geçirmesi halinde toplam rakam 100 milyon euronun üzerine çıkacak. Yani Dammam’da gelirini ciddi şekilde artıracak.

Reijnders, perşembe günü artık Manchester City antrenmanında da yer almadı. Görünüşe göre Zwolle doğumlu oyuncu hiçbir riski almak istemedi.

Son dönemde Nottingham Forest da Reijnders ile anılıyordu, ancak Al-Qadsiah, tam 61 milyon euroluk bonservis bedeliyle İngiliz kulübünü geride bıraktı.