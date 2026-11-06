Ryan Gravenberch, sakatlığı nedeniyle Hollanda Millî Takımı kadrosunda yer almıyor. Ancak sakatlığının ciddiyetine ilişkin soru işaretleri var. Teknik direktör Andoni Iraola, orta saha oyuncusunun pazar günü Crystal Palace’a karşı oynayabileceğini dışlamıyor.

Voetbal International Gravenberch’in sakatlığı nedeniyle millî takım teknik direktörü Xavi Hernández’in Yunanistan ve Almanya maçları için belirlediği kadroda yer almadığını doğruladı. Normalde Hollanda Millî Takımı’nın kadrosunda düzenli olarak yer alan orta saha oyuncusu, önümüzdeki millî maç dönemini kaçıracak. Gravenberch, son maçlarda da kendisini zorlayan bir topuk sakatlığı yaşıyor.

Gravenberch, geçen pazar Arsenal’e karşı sahasında 1-0 kaybedilen maçta 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu. Çarşamba günü ise Liverpool’un Fenerbahçe’ye 3-2 yenildiği Şampiyonlar Ligi maçının kadrosunda hiç yer almadı.

Gravenberch, gelecek haftaki millî maç dönemi için Hollanda Millî Takımı’na katılamayacağını bildirdi. Bu nedenle eski Ajax orta saha oyuncusunun önümüzdeki pazar Liverpool’un Crystal Palace ile oynayacağı maçta da forma giyemeyeceği düşünülüyordu. Ancak Iraola, cuma günkü basın toplantısında şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

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“Durumda başka bir değişiklik yok. Durumu belirsiz olan tek oyuncumuz Ryan,” diyen Iraola, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ryan’ın durumunu günü gününe değerlendiriyoruz. Bu, ağrıyla ilgili bir mesele. Ağrıyla başa çıkıp çıkamayacağını ve pazar günü oynayıp oynayamayacağını bekleyip görmeliyiz.”

Liverpool, Crystal Palace karşısında başka oyuncularından da kesin olarak yararlanamayacak. Jeremie Frimpong kas sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Hugo Ekitiké ise Aşil tendonunda sorun yaşıyor. Conor Bradley ve Giovanni Leoni de diz sakatlıkları nedeniyle şimdilik Iraola’nın kullanımında değil.

Üst üste beş galibiyetin ardından iki maçtır kaybeden İngiliz dev kulübü Liverpool için Gravenberch’in olası dönüşü önemli olacak. Iraola, son sonuçların huzursuzluk yarattığının farkında ancak büyük resmin gözden kaçırılmaması gerektiğini söylüyor: “Bugün göründüğümüz kadar kötü değiliz. Bir hafta önce de o zaman göründüğümüz kadar iyi değildik.”