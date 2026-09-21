Hollanda Milli Takımı oyuncusu için kötü haber: 'Orada oynadığı sürece Xavi onu seçmeyecek'

Luciano Valente, teknik direktör Xavi Hernández’in Hollanda Milli Takımı’ndaki ilk kadrosunun belki de en dikkat çekici yokluğu. Feyenoord kaptanı sezona mükemmel bir başlangıç yaptı, ancak Hollanda’nın Uluslar Ligi’ndeki yaklaşan maçları için kadroya çağrılmadı. Valentijn Driessen bunun nedenini biliyor.

“Valente de Zechiël gibi hücumcu bir orta saha oyuncusu, ancak bedel ödeyen isim o olabilir” diyerek söze başladı Driessen, De Telegraaf’ın Kick-off-podcast programında. “Çünkü Feyenoord’da sol kanatta çok iyi uyum sağlıyor, ama Xavi onu bir hücum orta saha oyuncusu olarak görüyor.”

“Aslında tek tek oyuncular hakkında konuşmayı tercih etmem ama evet, Valente’yi takip ediyoruz” diye açıkladı Xavi pazartesi günü Zeist’teki basın toplantısında. “Bizim için iyi, potansiyelli bir oyuncu. Onun için de Hollanda Milli Takımı’nın kapısı açık. Sadece zaten çok fazla iyi orta saha oyuncumuz var. Ben onu gerçekten bir hücum orta saha oyuncusu olarak görüyorum, sol açık olarak değil.”

“Valente’nin kadroda olmadığı için hayal kırıklığı yaşamasına ben de şaşırdım doğrusu” diye ekledi Verweij ardından. “Ama bu tabii biraz da şu an Feyenoord’da işlerin nasıl gittiğiyle ilgili. Xavi’nin dediği doğruydu: Ben onu sol açık değil, orta saha olarak görüyorum.”

Feyenoord - FC Utrecht (5-0) maçının ardından Valente, ESPN kameralarına teknik direktörün kararı nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını gösterdi. “Elbette hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. İçten içe kadroda olmayı biraz umuyordum ama sahada konuşmam gerekiyor ve bunu bugün yaptım.”

“Bu tabii önemli bir mesele. Valente için bu bir mesele hâline gelecek” diye sürdürdü Driessen. “Van Bronckhorst’un onu orta sahada oynatma gibi bir niyeti yok ve bu da Hollanda Milli Takımı’na seçilme şansını ciddi biçimde azaltıyor.” Verweij ise çok daha net: “Valente bu pozisyonda oynadığı sürece seçilmeyecek.”

Donyell Malen ile Justin Kluivert’in kadrodan çıkmasının ardından Valente için belki kısa süreliğine bir umut doğdu, ancak Xavi yerlerine Mexx Meerdink ile Guus Til’i çağırdı. Driessen’e göre bu mantıklı. “Kluivert de derine koşan, ceza sahasına gelen ve gol atan bir oyuncu. Til de bunu elbette yapabiliyor. Bu yüzden Valente’yi değil, Til’i çağırdı” diyerek sözlerini noktaladı futbol şefi.