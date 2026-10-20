Hollanda Milli Takımı oyuncusu Fenerbahçe'de çok kısa sürede oyundan çıktı: Galatasaray maçı tehlikede mi?

Nathan Aké için Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe - Slavia Prag maçı yalnızca 18 dakika sürdü. Hollandalı savunmacı kısa sürede sakatlandı ve İstanbul'da sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Yere oturan Aké'nin dizinde ağrı olduğu görüldü. Takım arkadaşları, Hollanda Milli Takımı oyuncusunun devam edemeyeceğini ve değişiklik yapılması gerektiğini kısa sürede kulübeye işaret etti.

Bu, normalde Fenerbahçe'de ilk 11'de oynayan Aké için kötü bir gelişme. Savunmacının gelecek hafta pazartesi günü Galatasaray'a karşı oynanacak kritik maça yetişip yetişmeyeceği henüz belli değil.

Aké, sahayı kendi başına terk edebildi ve soyunma odasına gitmek için sedyeye ihtiyaç duymadı. Sakatlığı ciddi görünmüyor ancak henüz sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor.

Hollanda Milli Takımı formasını 62 kez giyen Aké, geçen yaz Türkiye'de üç yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 18 maça çıktı.

Oğuz Aydın ve Mason Greenwood, ilk 11 dakikada Türk kulübünü 2-0 öne geçirdi. Slavia Prag kısa sürede karşılık verince maç çekişmeli bir hâl aldı.