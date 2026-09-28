Hollanda Milli Takımı’nın yıldızına dikkat çeken tavsiye: “Oradan gerçekten ayrılmalı!”

Milli takım arası, Hollanda Milli Takımı'nın birçok oyuncusuna ciddi bir ivme kazandırmış gibi görünüyor. Sadece Ruben van Bommel kendini net biçimde göstermiyor, Mexx Meerdink de mükemmel bir izlenim bırakıyor. ESPN'de yayımlanan Voetbalpraat programında Kenneth Perez ve Marciano Vink'e göre onun şimdi yapması gereken şey, kalitesini AZ'de de her hafta ortaya koymak.

Meerdink, perşembe günü Almanya karşısında (1-1) Brian Brobbey'nin sakatlanmasının ardından maçın erken bölümünde oyuna girmişti. Sırbistan'a karşı oynanan maçta ise (1-2 galibiyet) Hollanda Milli Takımı'nda ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı ve doğrudan iki önemli gol attı. Marciano Vink, forvetin şimdi bu çıkışını AZ'de de sürdürebilmesini umuyor.

“AZ'de, Hollanda Milli Takımı'na girebilmek, seçilebilmek, görülebilmek için kendini kanıtlama isteği çok fazlaydı” diyerek söze başladı. “AZ'de Meerdink'i göstermeye çalışıyor ama sadece futbolunu oynaması gerekiyor. İyi bir odaklanmaya sahip olmalı.”

“Şimdi Hollanda Milli Takımı'nda neler verdiğini görüyorsun. Bunu AZ'de de verirse... Uzun süredir uğruna çalıştığı şeyi artık elde etti, bu yüzden bence artık AZ'de de işler daha kolay gitmeli. Bir ivme kazandı. Artık bir eşiği aştı.”

“Bu çocuğa biraz zaman tanıyın”, diye araya girdi Perez. “Uzun süre tam maçlar oynamadı çünkü Troy Parrott gerçekten iyi bir birinci santrfordu. Ama onda bazı özellikler var, bunu herkes yapamaz. Vuruşları, topları nasıl indirdiği... Belki hâlâ çok aralıklı oluyor ama ona biraz zaman verin.”

“Ben burada Meerdink'i gerçekten göklere çıkarmayacağım”, diye karşılık verdi Vink. “Çünkü geçen sezon onun Parrott kadar pres yapmadığı söyleniyordu, şimdi ise Hollanda Milli Takımı'nda müthiş pres yaptığı için övülüyor. Yani Hollanda Milli Takımı'nda onda ekstra bir odak da oluştu, bunu AZ'ye taşımalı.”

“Aslında oradan ayrılması lazım”, diyerek ardından Perez dikkat çekici bir yorum yaptı. “Gerçekten oradan ayrılmalı! Tetiklenmesi gerekiyor!” diyen analist, Meerdink'in Alkmaar'da yeterince keskin olmadığını düşünüyor. “Bazı oyuncuların dürtülere ihtiyacı vardır, onun sürekli tetiklenmesi gerekiyor.”