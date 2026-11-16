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Hollanda Milli Takımı, teknik direktör Xavi yönetimindeki ilk yenilgisini pazartesi akşamı aldı. Berlin'de Almanya'ya 5-0 gibi son derece ağır bir skorla mağlup oldu. Voetbalzone, Hollanda adına en az 45 dakika oynayan bütün futbolculara not verdi.

Virgil van Dijk ve Frenkie de Jong'un yokluğunda Hollanda Milli Takımı'nın kaptanlığını Denzel Dumfries üstlendi ancak kanat beki, takımına örnek olmayı pek başaramadı.

Dumfries, doğrudan rakibi Derry Scherhant'a defalarca fazla alan bıraktı. Alman oyuncunun şutu direğe çarptığında bundan kurtuldu ancak devre arasından hemen önce skor 1-0 oldu.

Dumfries, ikinci golde de iyi bir görüntü vermedi. Real Madrid'in savunma oyuncusu önce topu keseceğini düşündü ancak ardından Florian Wirtz yeniden topun kontrolünü aldı. Wirtz, topu harika bir vuruşla Bart Verbruggen'in arkasındaki ağlara gönderdi.

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Geçen cuma, orta sahadaki ortağı De Jong yanında oynarken Veerman Hollanda'nın öne çıkan isimlerinden biriydi. Ancak Almanya karşısında onun da işi çok daha zordu. Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusu oyuna yön veremedi; üstelik Almanya'nın ilk golüne yol açan kritik top kaybını yaptı.

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Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkan De Jong'un yerine oynayan Quinten Timber da olumsuz anlamda dikkat çekti. Crystal Palace'ın orta saha oyuncusu tempoya ayak uydurmakta zorlandı ve topla çok sayıda yanlış tercih yaptı. Taç çizgisi kenarında topu ayağının altıyla geri çekemeyip rakibe taç atışı verdiği pozisyon bunun göstergesiydi.

Skor 2-0 olduktan sonra Hollanda'nın sonuç alma inancı tamamen kaybolmuş gibiydi. Takım da bunun ardından bütünüyle dağıldı. Artık kötü gidişattan sıyrılabilen hiçbir oyuncu yoktu. İleri uçta mücadele azmi eksikti, orta saha tamamen rakibe teslim oldu, savunma da iskambil kâğıdından bir ev gibi çöktü.

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Topla zaman zaman iyi işler yapan yalnızca bir oyuncu vardı: Crysencio Summerville. Diğer Hollandalı futbolcuların hepsi geçer notun oldukça altında kaldı.

Hollandalı futbolcuların notları:

Bart Verbruggen 5

Denzel Dumfries 3

Jan Paul van Hecke 4

Micky van de Ven 4

Jurriën Timber 5

Joey Veerman 4

Tijjani Reijnders 4

Quinten Timber 3

Crysencio Summerville 5,5

Donyell Malen 5

Cody Gakpo 5